Eski AKP milletvekili Ocaktan: Cumhurbaşkanı'nın başkanlık ettiği kriz toplantısına keşke muhalefet de ortak edilebilseydi

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele edilen bu günlerde herkesin kullandığı dile dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulundu. Ocaktan, "Bu felaket günleri geçecek ve yarın hepimiz bugün tarihe düştüğümüz kayıtlarla tek tek yüzleşeceğiz." düşüncesini dile getirdi.

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Ocaktan, "Ama gelin görün ki, yıllardır kutuplaştırıcı bir dilden beslenen, gerilim ortamında hayat bulan bazı çevreler en doğal eleştirileri bile 'hainlik' ve 'ajanlık'la suçlayıp en iyi bildikleri 'linç etme' mesleklerini icra etmeye devam ediyorlar. Lütfen bu ayıplı mesleğinize bari şu felaket günlerinde biraz olsun ara verin. Bakın korona sınır tanımıyor, adres sormuyor, laikler, dindarlar, Hristiyanlar diye ayrım da yapmıyor ve adım adım bütün dünyayı dolaşıyor." görüşünü savundu.

Ocaktan, "Bilmem farkında mıyız, bütün bir insanlık ailesiyle birlikte aynı düşmana karşı aynı cephedeyiz. Ya hep birlikte kaybedeceğiz, ya da bütün ülkeler ortak bir amaçta birleşip bu belaya karşı direneceğiz. Bütün ülkelerin ortak bir hedefte birleştiği şu günler de, biz de bütün siyasi hesaplarımızı, ideolojik bagajlarımızı bir tarafa bırakarak kucaklaşmayı deneyebiliriz. İnanıyorum ki, bu konuda devleti yönetme makamında olanların yapacağı öncü davranışlar, toplumun mücadele azmini daha da güçlendirecektir. Keşke cumhurbaşkanının başkanlık ettiği kriz toplantısına muhalefet de ortak edilebilseydi... " ifadesini kullandı.

Ocaktan yazısında şunları kaydetti:

Bu çerçevede MHP lideri Devlet Bahçeli’nin önceki gün koronavirüsle ilgili yaptığı değerlendirmedeki şu ifadeleri hem MHP, hem de iktidar cenahının dikkatle okuması gerektiği kanaatindeyim:

“Beşeriz, şaşabiliriz. İnsanız, gücümüz bir yere kadardır. Ancak inanırsak, birbirimizi desteklersek, kucaklaşma hasletini canlandırıp tek nefer, tek nefes olabilirsek, elhak hiçbir engel, hiçbir badire, hiçbir salgın maddi bedenimizi, manevi surlarımızı aşamayacaktır.”

Aslında şu günlerde, devleti yönetenlerden siyasi partilere, medyadan sivil toplum kuruluşlarına ve bireylere kadar herkes çok önemli bir sınavdan geçiyor. Tarihin her davranışımızı, söylemlerimizi, yazılarımızı kayda geçirdiğini unutmayalım.

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