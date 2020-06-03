Eski AKP milletvekili Ocaktan: Ben aynı yerdeyim ama AK Parti, Bahçeli ve Perinçek’in mahallesine taşındı

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Ben aynı yerdeyim ama AK Parti Bahçeli ve Perinçek’in mahallesine taşındı" düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Eğer toplumda görünür bir konumdaysanız, özellikle de yazı yazıyorsanız, bir yerde durup yapıp ettiklerinizle ilgili muhasebe yapma ihtiyacı hissedersiniz. Mesela dün nerede durduğunuzu, bugün nasıl bir hal içinde olduğunuzu gözden geçirmeniz gerekir. Bu ilkeli ve hakkaniyetli olmanın bir gereğidir." görüşünü savundu.

Ocaktan, "Şimdi kimin nerede durduğuna hep birlikte dikkatlice bakalım. Ben ortaokul ve lise yıllarımda neredeysem şimdi de aynı yerde duruyorum. 40 yıldır gazetecilik yapıyorum ve hayatımın her anında Müslüman duyarlığı içinde oldum. 1980’li yıllarda çıkardığımız edebiyat dergilerinde (Mesela Yönelişler) ve bizim dışımızdaki sol edebiyat dergilerinde şiirler yazdım. O günlerde İslamcılar, sosyalistler, marksistlerle aynı dergilerde şiirler yazdık. Ama bulunduğum her mekanda, dergilerde bir İslamcı olarak yer aldım, kimliğimi hiçbir zaman kapının dışında bırakarak girmedim." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Eğer bir ülkede cinayet işleyenler dışarıda, düşüncelerini ifade edenler cezaevindeyse, o ülkede özgürlükler garanti altında değildir. Oysa aslolan özgürlüklerdir, ünlü siyaset felsefecisi Thomas Pain’e göre 'Bir ülke, kişiler tarafından değil, doğal hakları garanti alan, bu anlamda adil olan yasalar tarafından yönetilmeli. Seçimle iş başına gelme sistemi de, eğer sonunda iş başına gelen sınırsız yetki kullanacaksa, doğal hakları ihlal edecekse, fiiliyatta monarşidir, mutlakıyettir.' Maalesef AK Parti bütün Türkiye’yi kucaklayan şefkat dilini kaybettiği için, etrafını toplumu ifsat eden zehirli sarmaşıklar kuşatmış ve parti, ayrıştırıcı-kutuplaştırıcı bir fotoğraf karesine mahkum olmuştur." ifadesini kullandı.

Ocaktan yazısında şunları kaydetti:

"Açıkça ifade etmek gerekirse ben hala aynı mahallede ikamet ediyorum ama AK Parti artık Bahçeli ve Perinçek’in mahallesine taşındı, meselenin özeti budur..."

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