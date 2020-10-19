Eski AKP milletvekili Ocaktan: Babacan’ın Erzurum’da gördüğü ilgiden sonra Erdoğan bir vesile bulup Erzurum’u da gündemine alacaktır

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Erzurum ziyaretine ilgi gördüğünü belirterek, "Ali Babacan’ın Erzurum’da gördüğü ilgiden sonra, muhtemelen Erdoğan önümüzdeki günlerde bir vesile bulup Erzurum’u da gündemine alacaktır." görüşünü savundu.

Ocaktan, "AK Parti ile gönül bağları kopan kitlelerin artık şu kanaati kesin: Kendisini yasakçı bir paranteze hapseden AK Parti iktidarı, son dönemdeki uygulamalarıyla sadece geçmişindeki reformist AK Parti ile bağlarını koparmakla kalmamış, ne yazık ki geniş toplum kesimleriyle arasında duygu köprülerini de yıkmış bulunuyor." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Açıkça itiraf etmeliyim ki bugüne kadar AK Parti ve MHP’nin güçlü olduğu Erzurum gibi bir ilde Babacan’ın böylesine güçlü bir ilgiyle karşılanacağını beklemiyordum. Nitekim Babacan sokakta halkla buluşmaya başlayınca işin rengi de değişmeye başlıyor ve doğal olarak insanlar bir anda başlarını çevirip 'Bir dakika burada bir şeyler oluyor' demeye başlıyorlar. Sadece toplum değil, devleti yönetenler de dikkat kesilmeye başlıyorlar. Önceki hafta Babacan’ın Diyarbakır ziyaretinde ortaya çıkan teveccühün fotoğrafı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da ulaşmış olmalı ki, o da şu günlerde Güneydoğu’daki il kongrelerine gitmeye hazırlanıyor. Babacan’ın Erzurum’da gördüğü ilgiden sonra, muhtemelen Erdoğan önümüzdeki günlerde bir vesile bulup Erzurum’u da gündemine alacaktır." ifadesini kullandı.

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