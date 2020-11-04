Eski AKP milletvekili Ocaktan: AK Parti-MHP-Perinçek koalisyonu zor anlar yaşıyor, Türkiye hiçbir dönemde olmadığı kadar derin bir ekonomik kriz yaşıyor

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Bilindiği gibi AK Parti-MHP-Perinçek koalisyonu bugünlerde zor anlar yaşıyor. Adaletin, özgürlüklerin askıya alınmasından sonra ekmek de askıya çıktı ve Türkiye hiçbir dönemde olmadığı kadar derin bir ekonomik kriz yaşıyor." görüşünü savundu.

Ocaktan, "Dolayısıyla koalisyon ortaklarına biraz olsun nefes aldıracak yeni ortaklar lazım. En önemlisi de enken mi olur, yoksa zamanında mı, ne zaman olacaksa yapılacak ilk seçimde 50+1 için acilen katalizör görevi yapacak bir ortağa, ya da ortaklara ihtiyaç var. Son günlerde İYİ Parti’ye yapılan güzellemelerin temelinde de bu ihtiyacın olduğu anlaşılıyor. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde bu partinin ‘terör yandaşı’ olarak gösterilmesi, hatta Meral Akşener’e yönelik ‘hapse attırma’ tehditleri dikkate alındığında şimdilerde “Ulusalcı-Milliyetçi-Çinci” koalisyonun derdi gerçekten büyük demektir." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "İşte böylesine zor bir dönemde CHP içindeki Ortodoks sol, koalisyon ortaklarının imdadına yetişebilir. Zira daha çok yasakçı paradigmadan beslenen Ortodoks sol, Kemal Kılıçdaroğlu’nun değişimci çizgisinden çok, demokratik değerlerle arası iyi olmayan 'Ulusalcı-Milliyetçi-Çinci' koalisyona daha yakın durmaktadır. Aslında birbirlerinden pek farkları yok..." ifadesini kullandı.

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