Eski AKP milletvekili Metiner: TBMM küfürlerin ve nahoş sözlerin havada uçuştuğu bir mekâna dönüştürüldü

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, bütçe görüşmeleri sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı el hareketini eleştirerek “TBMM küfürlerin ve nahoş sözlerin havada uçuştuğu bir mekâna dönüştürüldü” dedi.

“Ne yaptın sen öyle Kemal Bey?” başlıklı bugünkü yazısında, Bulgaristan’da bulunduğu ve Kılıçdaroğlu’nun yaptığı el hareketinin orada yaşayan Türkler arasında da konuşulduğunu belirten Metiner, O el-kol hareketine önce inanmamıştım doğrusu. 'Böyle bir şey olmaz' demiştim duyduğumda. Görüntülere bakınca üzüntüm katbekat arttı.Milletin Meclis’inde milletin gözü önünde o davranış tarzı ne kadar nahoş ve üzücü ise onu tevile kalkışmak da bir o kadar nahoş ve üzücüydü” diye yazdı.

Kılıçdaroğlu’nun hareketi ile ilgili CHP’den yapılan açıklamayı “daha üzücü” bulduğunu yazan Metiner, AKP milletvekillerinin Meclis’teki tutumlarına değinmeden “TBMM küfürlerin ve nahoş sözlerin havada uçuştuğu bir mekana dönüştürüldü. ‘Ya.şak’ diye konuşmaktan kaçınmayan bir kadın genel başkanı gördük. Üslup kirliliği had safhada.” dedi.

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