Eski AKP milletvekili Metiner: HDP’siz olmayacağını Kemal Bey herkesten çok görüyor

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda “İttifak uygun görürse bunu onur sayarım” açıklamasını kritik ettiği bugünkü yazısında “HDP’siz olmayacağını Kemal Bey herkesten çok görüyor” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun İttifak uygun görürse bunu onur sayarım” açıklamasıyla “niyet ve irade beyanında” bulunduğunu ve Millet İttifakı’nda yer alan partilere mesaj verdiğini yazan Metiner, “Bu saatten sonra Kemal Bey’in dışındaki bir arayış, İYİ Parti’nin seçimi kazandıracak aday olarak Kemal Bey’i görmediği anlamına gelir. Bunun siyaseten oluşturacağı tartışmanın Kemal Bey’in şahsında CHP’yi örseleyeceği aşikardır.” değerlendirmesinde bulundu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Cumhurbaşkanlığı’na aday değilim” açıklamasını hatırlatan Metiner, “İYİ Parti Kemal Bey’le seçimin kazanılamayacağına inanıyorsa şayet bu durumda yeni arayışlar sürecek demektir. Bu konuda tavrını asıl netleştirmesi gereken parti Meral Hanım’ın partisidir” diye yazdı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı konusunda kafasındaki ismin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül veya Gül versiyonunda biri olduğunu öne süren Metiner, “Kemal Bey’in son zamanlardaki söylemlerine bakılacak olursa iyiden iyiye kendini aday olarak gördüğü ve hazırlıklarını da buna göre yaptığı anlaşılır. Bunu anlamamak için siyaseten kör olmak lazım” dedi.

Millet İtttifakı’nda cumhurbaşkanı adayını belirleme süresinde HDP’nin rolünün belirleyici olacağını yazan Metiner, şöyle devam etti:

“HDP’nin Kemal Bey’in adaylığına itirazının olmayacağını söylemek bile gereksiz.

Kemal Bey’in tüm siyasi riskleri göze alarak HDP’ye sağladığı siyasi şemsiyenin pek tabii ki siyasi bir karşılığı olacaktır.

Dedim ya, Kemal Bey adaylığının önündeki taşları bir bir kaldıracak hamleleri yapıyor.

Tezkere meselesindeki tavrı bunun gereğiydi.

HDP’siz olmayacağını Kemal Bey herkesten çok görüyor.

HDP’nin kabul etmeyeceği bir adayın seçilme şansının olmayacağını Meral Hanım da Temel Bey de biliyor.”

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