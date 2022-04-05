Eski AKP milletvekili Metiner: Hangimizin AK Parti’mize/Reis’imize zarar verip vermediğini tespit edenlere bakınız, kimlere kaldık ya Rabbi!

Eski AKP milletvekili, Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, "AK Partimize ve liderimize uluorta saydıran birileri devran döndüğünde çark edip baş tacı edilebiliyorsa elbette üzülürüm" düşüncesini dile getirdi.

Metiner yazısında, "Yakın zamanlara kadar AK Partimize ve liderimize uluorta saydıran birileri devran döndüğünde çark edip baş tacı edilebiliyorsa elbette üzülürüm. Ama beni asıl üzen, o birilerinin bir de içimizden kimlerin hangi sözleriyle AK Partimize zarar verip vermediğini tespit konumuna kendilerini oturtup Reis adına racon kesmeye kalkışmalarıdır. Ne günlere kaldık yâ Rabbi! Hangimizin AK Parti’mize/Reis’imize zarar verip vermediğini tespit edenlere bakınız. Bir de onları buna rağmen baş tacı edenlere… Kimlere kaldık yâ Rabbi!" ifadesini kullandı.