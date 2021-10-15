Eski AKP milletvekili Metiner: Eski Türkiye'de parlamenter sistemin vesayet ürettiğini söylemek yanlıştır

Eski AKP Milletvekili ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner, Türkiye'de başkanlık sistemi ve parlamenter sistem isteyenler arasında ilginç ve tehlikeli bir saflaşma başladığı belirterek, "Eski Türkiye’deki vesayet sisteminin varlığına bakarak parlamenter sistemin vesayet ürettiğini söylemek yanlıştır. Parlamenter sistemin uygulandığı Batı’da vesayet söz konusu değildir. Türkiye’ye özgü bir gerçekliği, sistemden kaynaklı bir sorunmuş gibi takdim etmek, hakikatle bağdaşmaz. Türkiye’ye özgü parlamenter sistem özü itibariyle vesayete dayalı, yasamanın yürütmeyi denetleyemediği, tersine yasamanın yürütmenin emrinde olduğu, ayrıca hepsinin üstünde amir konumunda bürokratik vesayet adacıkların olduğu bir anti-demokratik sistem. Bir erk olarak yargının o eski sistemde nasıl ideolojik bir vesayet odağı olarak çalıştığına hiç girmiyorum." diye yazdı.

Muhalefetin talep ettiği "Güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sistem"de yürütmenin başı olan Başbakan'ın aynı zamanda parti genel başkanı olacağına işaret eden Metiner, "Bugün yürütmenin başı olarak Cumhurbaşkanı’nın kullandığı yetkileri Başbakan kullanmayacak mıdır? Bu durumda partili Cumhurbaşkanlığı sistemi ile partili Başbakanlık sistemi arasında özü itibariyle nasıl bir fark olduğunu bilmek isteriz." ifadelerini kullandı.

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