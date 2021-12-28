Eski AKP milletvekili Metiner: Döviz manipülasyonunun merkezi Londra; peki TÜSİAD çevresi bu sömürü düzeninin neresinde bulunuyor

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Dolarla faizle oynayanlar aynı insanlar. Belki yurt içinde bir grup taraftarları var. Ama asıl faktörler Londra’da. Önce doları yükseltiyorlar, sonra dolarlarını satıyorlar, düşünce tekrar alıyorlar” açıklamasını kritik etti.

Kılıçdaroğlu’nun “doğru” söylediğini yazan Metiner, “Dolarla ve faizle oynayanlar var. Sıcak paralarına oturdukları yerde manipülasyonlarla yüklü miktarda para katanlar var. Asıl adres de doğru: Londra. Küresel finansın merkezi. Para baronlarının üssü. Onların içerideki işbirlikçileri de doğru tariflemiş” diye yazdı.

Dolar ve faiz üzerinden kurulan sömürü düzenine çomak sokmak isteyenlerin düşmanlaştırıldığını yazan Metiner, Kılıçdaroğlu’nun Londra’yı işaret etmekle doğru bir tespitte bulunduğunu belirterek “Keşke içerideki işbirlikçilerini de adres göstererek deşifre etseydi. TÜSİAD çevresi bu sömürü düzeninin tam olarak neresinde bulunuyor belki o zatın ağzından öğrenme imkânı bulurduk.” dedi.

Ekonominin manipülasyonlarla zayıflatılmak ve çökertilmek istendiğini yazan Metiner, “ İçeride de paradan başka kutsalı olmayan bir kan emici güruh var. Dolardan ve faizden servet kazanan bu azınlıkçı güruhun kimden niye nefret ettiğine bakarsanız onların kim olduklarını çıkarmakta zorlanmazsınız” diye yazdı.