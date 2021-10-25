Eski AKP milletvekili Metiner'den partisine karikatürlü ekonomi eleştirisi

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, at ve eşeklerin üzerinde "Kiralık" yazdığı ve bir kişinin de "En az yakan bunlar" dediği bir karikatür paylaşarak partisinin ekonomi politikasını eleştirdi.

Son dönemde partisine yaptığı eleştirilerle gündeme gelen eski AKP milletvekili Metiner, tepkisini bu kez karikatürle gösterdi.

Twitter hesabından Furkan Şimşek imzalı bir karikatür paylaşan Metiner, "Anlamlı ve bir o kadar da gülümseten bir karikatür" notunu düştü. Karikatürde dövizin rekor kırmasıyla son yıllarda artan otomobil fiyatları tiye alındı. Karikatürde, at ve eşeklerin üzerinde "Kiralık" yazdığı ve bir kişinin de "En az yakan bunlar" dediği görüldü.

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