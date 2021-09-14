Eski AKP milletvekili Metiner: Amacım yeni bir çözüm süreci önermek değil

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, bugünkü “Yeni bir çözüm süreci mi istiyorum?” başlıklı yazısında, 10 Eylül'de HDP’li yöneticilere yönelttiği sorulara cevap gelmediğini yazdı.

HDP’li yöneticilerin sorularına cevap vermesi halinde sıkıntı yaşayacaklarını öne süren, Metiner, sorulara kendisi cevap verdi.

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HDP’nin “Kürt sorunu”nun ve dağ sorununun çözümüne dair önerilerini istemesindeki amacının HDP’nin asıl durduğu yerin görülmesini sağlamak olduğunu yazan Metiner, “Yeni bir çözüm süreci önermek değil.

Benim önerim şu: Kürtleri PKK/HDP vesayetinden kurtaracak yeni bir siyasi dilin ve pratiğin inşası. Terörle mücadeleyi öncelikle insan kazanmaya odaklı bir mücadele olarak gören yeni bir siyasal akıl. Bunu yapacak tek lider olarak gördüğüm Erdoğan’ın yarından tezi yok yüreklerde hissedilecek ve gözle görülebilecek bu siyaseti kuvveden fiile çıkarması” diye yazdı.

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