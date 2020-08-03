Eski AKP milletvekili Mehmet Ocaktan: AK Parti'nin yeni döneminde artık hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü gibi evrensel değerlere ihtiyaç yok

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP'nin 2011 yılından sonra kendi reformist kimliğinden ayrılarak, hayata geçirdiği hak-hukuk, adalet gibi evrensel değerlerin karşısında bir siyasal duruşun temsilcisi haline geldiğini belirterek, "İşte bu muhafazakar soslu ulusalcı AK Parti’nin yeni döneminde artık hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, şeffaflık, liyakat ve hesap verilebilirlik gibi evrensel değerlere ihtiyaç yok.

Demokratik ve hukuki görünürlük anlamında giderek dünyaya kapılarını kapatan Türkiye, ekonomik rasyonaliteye de itibar etmeyen bir istikamete yöneldiği için finansal kaynak bulmakta da derin bir kriz yaşıyor. Ne yazık ki gerçeklik algısı kaybolduğu için iktidar açısından bunların hiçbirisi sorun teşkil etmiyor artık... " diye yazdı.

Mehmet Ocaktan, hilafetin dinle uzaktan yakından bir ilgisi olmadığına işaret ederek, "Hilafet ilk dönem Müslümanlarının bulduğu bir yönetim biçimidir ve siyasal bir kurumdur. Ve de yüzyıllar öncesinde kalmıştır, dolayısıyla yaşadığımız dünyanın gerçekliğine tekabül eden bir sistem değildir.

Eğer bugün birileri hala hilafet rüyaları görmeye devam ediyorsa, bilelim ki bu “ben bu çağın insanı değilim” demektir." ifadelerini kullandı.