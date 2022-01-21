Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner: O birilerinin aklına çözüm süreci niye gelir hemen?

Eski AKP Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, HDP Milletvekili Semra Güzel‘in öldürülen bir PKK’lı ile fotoğrafının çıkmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “O fotoğraflar çözüm sürecinde çekildi” hatırlatmasında bulunmasını “ziyadesiyle düşündürücü” bulduğunu yazdı.

Metiner, “O birilerinin aklına çözüm süreci niye gelir hemen?” başlıklı yazında konuyla ilgili HDP’den açıklama gelmeden Kılıçdaroğlu’nun HDP’li Güzel’i savunduğunu yazdı. Metiner, şöyle devam etti: “HDP ne yaparsa yapsın onu bir biçimde savunmak ya da en savunulmayacak olayda bile te’vil yoluna gitmek nedense CHP’nin işi olmaya başladı.

CHP’nin HDP’ye dönüştürülmesi ve HDP üzerinden de Kürtlerin kendi celladına aşık hale getirilmesi ilginç bir siyasi dönüşüm hikâyesidir.”

Fotoğrafın çözüm süreci bittikten sonra çekildiğini yazan Metiner, “Kemal Beyin ‘çözüm süreci’ üzerinden PKK-HDP ilişkisini örtmeye yönelik tavrı, CHP’ye oy veren milyonları rahatsız eden bir tavır.

O yüzdendir ki mahut vekilin dokunulmazlığının kaldırılması için 'evet' diyeceklerini açıklamak zorunda kaldılar” diye yazdı.

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