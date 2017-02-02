Eski AKP Milletvekili İşbaşaran: AKP anayasa metninde değişiklik yaptı, MHP yakaladı

Eski AKP Milletvekili Feyzi İşbaşaran, Meclis’ten geçen anayasa değişikliği paketinde değişiklik yapıldığı, MHP’nin de yapılanı fark ettiğini iddia etti. İşbaşaran, “MHP, TBMM'den geçen yasanın orijinal hali ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulmak istenen yasanın farklı olduğunu görünce resti çekiyor” ifadelerini kullandı.

Meclis’te kabul edilen anayasa değişikliği paketi, 12 gündür Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderilmek için bekliyor. Erdoğan, anayasa değişikliği paketinin kendine geldiği anda imzalayacağını söylemişti.

2009 yılında istifa ederek partisinden ayrılan AKP’nin 23.dönem milletvekillerinden Feyzi İşbaşaran’ın Twitter’da paylaştığı mesajlar şöyle:

TBMM'den geçen 'Erdoğan'ın Başkanlığı' paketi neden Erdoğan'ın imzasına gönderilmedi.? Bunu yazacağım.

CB Erdoğan'ın Başkanlığı yasa 'Paketi'ine destek veren partinin milletvekili ile konuştum. Kamuoyuna yansımayan büyük kavga var.

Erdoğan'ın 'Başkanlık yasa paketi' meclisten geçtikten sonra,geçen yasanın noktaları, virgülleri ile oynanmış. MHP Bunu yakalıyor.

MHP, TBMM'den geçen yasanın orjinal hali ile CB Erdoğan'ın onayına sunulmsk istenen yasanın farklı olduğunu görünce resti çekiyor.

Bahçeli, 'Referandum propagandasında MHP Olmayacak' diye açıklama yapınca TBMM'den geçen yasa CB Erdoğan'a gönderilemiyor.

Bu gelişmeler üzerine, TBMM Bir açıklama yaptı. "Gecikmenin nedeni imla hataları" diye.

İmla hatası falan değil, dolandırıcılık!

Bahçeli, "Edoğan'ın Başkanlık yasası" görüşmelerinde görevlendirdiği milletvekilini azarlayıp kovuyor. Ortada bir aldatmaca var.

Aldatmaca; Erdoğan'ın Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı olması. Bunu bir cümle- İmla oyunu ile hal etmişler.

MHP, TBMM'den geçen 'Erdoğan'ın Başkanlık yasası'nın yeniden TBMM'den görüşülüp düzeltilmesini istiyor.

MHP, haklı olarak. Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlık yemini ortada dururken,Erdoğan'ın AKP Genel Başkanlığı ve Başkomutanlığı nasıl olacak?

AKP Ve Saray MHP'ye;CB Erdoğan AKP'nin başına geçemeyecekse, bu yasayı neden çıkardık o zaman. MHP:Baştaki tavrımız buydu,hile yapmayın

TBMM, çıkan Anayasa değişikliğini hemen CB Erdoğan'a gönderseydi,en geç 15 Gün sonra onaylama zorunluluğu vardı.Böylece pazarlık sürüyor

Sayın Bahçeli, şöyle veya böyle bir tavır ortaya koymuştur. Ama, bir partinin ve TBMM'nin dolandırılması affedilecek bir durum değil!

Her şerde bir #HAYIR Vardır. Bu Anayasa değişikliğini (ERDOĞAN'NIN BAŞKANILIĞI) iptal edin ve ülkeyi iç çatışmaya sokmaktan vazgeçin!

Bu durum, Bahçeli için bir şanstır! Bu referandum, MHP'nin kendi içinde silahlı çatışmaya sebep olacak. Kan dökülecek! VAZGEÇİLMELİ!

Yalnız MHP Değil, bu referandum ülkeyi silahlı çatışmaya sürüklüyor. Kesinlikle kan dökülecek! Bu bir akıl tutulması! VAZGEÇİN!