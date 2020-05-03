Eski AKP milletvekili: Düşüncenin suç olmayacağını tartışmanın bile abesle iştigal etmek olduğunu anlarsak kelebeklerin neden intihar ettiğini daha iyi anlarız, ya da kör oluruz

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Eğer bir gün darbeciyle fikrini özgürce beyan edeni aynı kefeye koymanın ruhlarımızı nasıl yaraladığını, düşüncenin suç olmayacağını tartışmanın bile abesle iştigal etmek olduğunun farkına varabilirsek kelebeklerin neden intihar ettiğini daha iyi anlarız, ya da kör oluruz" düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Galiba kelebekler ruhlarımızın ikiz kardeşi ve tabii ki özgürlüklerimizin de.... Kim bilir belki hiç beklemediğimiz bir anda yüreklerimizi titreten hafif bir rüzgar, ruhlarımızda büyük aşk ve özgürlük fırtınalarına dönüşür, tıpkı bir ‘kelebek etkisi’ gibi... Malum bir teoreme göre herhangi bir sistemin verilerinde meydana gelen küçük değişikliklerin, öngörülemez ve büyük sonuçlar ortaya çıkarmasına ‘kelebek etkisi’ denmektedir. Bu teoreme göre mesela, herhangi bir etki veya sebep üzerinden Amazon ormanlarındaki bir kelebeğin kanat çırpması, ABD’de fırtına koparabilecek bir sonuç doğurabilir. Amazon ormanlarında bir kelebek etkisi başlar mı bilemeyiz, ama yüreklerimizdeki esintiyi büyük rüzgarlara dönüştürüp aşkı ve özgürlükleri keşfedebiliriz..." görüşünü savundu.

Ocaktan, "Eğer bir gün ruhlarımızın etrafına örülen karanlık duvarları fark edip bizi sanatın, felsefenin, düşüncenin iklimine taşıyacak rüzgarla buluşabilirsek belki insanlığımızı da yeniden keşfedebiliriz, ya da kör oluruz. Eğer bir gün darbeciyle fikrini özgürce beyan edeni aynı kefeye koymanın ruhlarımızı nasıl yaraladığını, düşüncenin suç olmayacağını tartışmanın bile abesle iştigal etmek olduğunun farkına varabilirsek kelebeklerin neden intihar ettiğini daha iyi anlarız, ya da kör oluruz" ifadesini kullandı.

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