Eski AKP'li vekilden harf devrimini eleştiren Bilal Erdoğan'a: Beyefendi siyaset yapmak istiyorsa AKP'den siyasete girsin

Eski AKP milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın "Yunanistan, Çin niye alfabesini değiştirmemiş? Demek ki gelişmenin alfabeyle alakası yokmuş" sözlerine tepki gösterdi. Özdağ, "Beyefendi siyaset yapmak istiyorsa AKP'den siyasete girsin" yorumunu yaptı.

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'na konuşan Özdağ, "Bu tür martavalları okumak cehalet ürünüdür. Çin, Japon ve Rus alfabelerinden bahsedip neden Arap alfabesi istiyor? Türklerin kendi alfabesinin Çağatay alfabesi olduğunu dahi bilmiyor demek ki. Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunur mu? Beyefendi siyaset yapmak istiyorsa AKP'den siyasete girsin. Babasının ismi altında hangi sıfatla bu açıklamaları yapıyor? Deniyor ki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi varisi, damadı Berat Albayrak'tır. Babadan damada geçecek bir yönetim tarzı arzu ediyorlar. O zaman daha doğrusu babadan oğula geçsin iktidarları…" dedi.

Özdağ, "Beyefendiyi devletin valisi, milletvekilleri törenle karşılıyorlar gittiği her yerde. Ne sıfatı var? Cumhurbaşkanı oğlu olması devlet protokolünde ona ayrıcalık tanımaz ki… Mütevazı olsun, vatandaş Bilal olduğunu unutmasın. Madem o kadar Türkiye'yi düşünüyor, neden Amerika'da okudu? Kız kardeşleri türban yasağı nedeniyle yurt dışında okudular da Bilal beyefendi neden Türk okullarını tercih etmedi de Amerikan okulunu tercih etti? Osmanlı'da devirlere göre değişen kıyafetler var. Arap coğrafyasında giyilen kıyafetleri mi özlüyor? Buyursun giyinsin. Günümüzde isteyen istediği şekilde giyiniyor." diye konuştu.

Özdağ, "Arap kıyafeti giyinince zengin mi olacağız? Avrupa Birliğine üye mi olacağız? İslam'da kıyafette bidat yoktur. Suret önemli değildir siret önemlidir, şekil değil ruh önemlidir. Bilal beyefendi zamanının ruhunu öğrensin ona özensin." düşüncesini dile getirdi.

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