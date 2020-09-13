Eski AKP'li vekil Tosun: Erol Mütercimler özür dilemiş olmasına rağmen onun mahallesindeki siyasi ve medyadan en küçük kınama gelmedi

Eski AKP'li vekil ve Star gazetesi yazarı Resul Tosun, ekonomist Erol Mütercimler'in imam hatip mezunlarına yönelik sözleri nedeniyle özür dilediğini hatırlatarak, "En önemlisi onun mahallesindeki hiçbir siyasiden, medyadan en küçük bir kınama gelmemiş olmasıdır. Tam tersine ‘az bile söyledi’ diyenler çıkmıştır." görüşünü savundu.

Tosun, "Seküler kesimin bu tavrı aslında İmam Hatiplerde verilen dini eğitime dolayısıyla dine yani İslam dinine duydukları tepkinin tezahürüdür. Kendilerince tarif ettikleri garip bir laiklik anlayışıyla dînî olan her şeye karşı çıkmaktadırlar. Onlara göre din sadece Allah ile kul arasında bir inanç ilişkisinden ibarettir ve asla sosyal hayata etki etmemelidir. Onlara göre kamuda besmele çekseniz laiklik zedelenir, namaz kılsanız laiklik ihlal olur, helal haram deseniz laikliği çiğnemiş olursunuz." düşüncesini dile getirdi.

Tosun yazısında şunları kaydetti:

Bu düşüncenin siyasi temsilcisi CHP’dir. Yaşar Nuri Öztürk’ün ifadesiyle, ‘CHP yönetimi iliklerine kadar işlemiş İslam nefreti ve üzerinde din dışılık Kuran dışılık örtüsü bulunan bir yönetim.’dir.(Star, 2 Kasım 2003) İmam Hatipler hakkındaki düşünceleri de o akademisyeninkinden çok farklı değildir.

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Ne olmuştu?

Mütercimler, Haber Global'de katıldığı ve tarikatların tartışıldığı bir program sırasında, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışmada, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" ifadelerini kullandı.

Mütercimler sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi.

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