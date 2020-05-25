Eski AKP'li vekil Mehmet Ocaktan: DEVA ve Gelecek Partisi'nin önünü kesmek için hızlı bir takvim işletilecek, ufukta baskın seçim var demektir

Eski AKP Milletvekili ve Karar Gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin durdurulması için acilen yasal düzenleme yapılması çağrısını işaret ederek, "'Erken seçim de nereden çıktı?' diye soranların meseleyi daha iyi anlamaları açısından yasal düzenlemenin özellikle Eylül’de yapılması talebine dikkat çekmek gerekiyor. Öyle anlaşılıyor ki iki partinin önünü kesmek için hızlı bir takvim işletilecek. Bunun anlamı, ufukta baskın seçim var demektir. Çünkü DEVA ve Gelecek Partisi’nin seçimlerde alternatif oluşturma ihtimali Cumhur İttifakı’nın korkularını tetiklemiş bulunuyor." diye yazdı.

Mehmet Ocaktan, Cumhur İttifakı'ndan gelen açıklamaların, baskın seçim ihtimalini güçlendirdiğini belirterek, "Ancak hemen hatırlatmakta yarar var; toplumdaki fay hatlarını tetikleyecek ve de rasyonel aklı zorlayacak adımların atılması, beklenildiği gibi iktidar için olumlu sonuçlar üretmesinin garantisi de yok. Eğer siyaseti tabii mecrasından saptırarak, seçmen iradesini zoraki bir yönlendirmeye tabi tutarsanız, hiç beklemediğiniz sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Bunun en önemli kanıtı 23 Haziran İstanbul seçimidir, zira fazla sıkıştırıldığında bu toplumun sandıkta ne yapacağı hiç belli olmaz. Dolayısıyla herkesin 31 Mart ve 23 Haziran’ı iyi okumasında fayda var.

Hiç kuşkusuz siyasi birikimi ve tecrübesi dikkate alındığında bütün bu gelişmeleri, siyaseten en doğru değerlendirebilecek olan lider Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dır. Zira o geçmişte kendisinin önünü kesmeye yönelik bütün baskıların, yasaklamaların millet nezdinde nasıl bir teveccühe dönüştüğünü çok iyi bilmektedir. Dolayısıyla bugün DEVA ve Gelecek Partisi’nin önünü kesmek için atılacak adımların siyaseten bir iflas senaryosu olduğunun farkındadır" ifadelerini kullandı.

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