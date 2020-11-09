Eski AKP'li vekil Mehmet Metiner: O istifa mektubu Berat Beye aitse, oradaki kimi ifadeler siyaseten yanlış ve sorunlu

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı paylaşımla istifasını duyurmasını doğru bulmadığını belirterek, “İstifanın sosyal medya üzerinden CB tensibi olmadan paylaşılmasını yanlış bulurum. Şayet açıklanan o istifa mektubu Berat beye aitse oradaki kimi ifadeler ne yazık ki siyaseten yanlış ve sorunlu” dedi.

AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından şu mesajları gönderdi;

“Makamlar şahıslarla kaim değildir. Kimin hangi göreve getirileceğine liderimiz karar verir. Liderimizin kararını asla tartışma konusu etmeyiz. Görevini bırakmak isteyen istifa dilekçesini Cumhurbaşkanına arz eder. Takdir Cumhurbaşkanınındır.

Cumhurbaşkanı istifayı kabul ederse kamuoyuyla paylaşır. İstifanın sosyal medya üzerinden CB tensibi olmadan paylaşılmasını yanlış bulurum. Şayet açıklanan o istifa mektubu Berat beye aitse oradaki kimi ifadeler ne yazık ki siyaseten yanlış ve sorunlu.

Berat bey değerimizdir. Ya birileri onu yıpratmak için hesabını ele geçirip böyle bir metin yazıp yayınladı ya da samimiyetinden anlık bir boşluğa düşüp bu yola tevessül etti. Eminim ki kendisi de bu yöntemin yanlışlığının farkına varmıştır. Değerlerimizi yıpratmadan çözmeli.

Bize düşen REİS'e yük olmak değil REİS'in yükünü almaktır. Herkes bilsin ki ölümüne REİS'in arkasındayız. Bizim için REİS ne derse odur! Onun kararlarını ve tasarruflarını tartışma konusu yapmayı dava ahlakımızla bağdaştırmayız. Bizim duruşumuz bundan ibarettir, biline!”

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