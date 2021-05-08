Eski AKP'li vekil: İmamoğlu’nu şikâyet eden Akçekaya babama borç takmış, Tayyip Bey'le fotosunu göndererek oturmaya devam edeceğini söyledi

AKP 24. Dönem milletvekili olan, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Pelin Gündeş’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu CİMER’e şikâyet ettiğini açıklayarak gündeme gelen Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında iddiaları dikkatleri çekti.

Prof. Gündeş, Akçekaya’nın babasının dükkânını kiraladığını ve 400 bin liralık borcunu ödemediğini iddia etti. Akçekaya’nın telefonuna Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte bir fotoğrafını göndererek “oturmaya devam edeceğini söylediğini” ileri süren Prof. Gündeş, derhal haciz işlemi başlattığını ifade etti.

“Üstünde tek kuruşu veya malı çıkmadı. Sonradan öğrendim ki başka illerde de okul açarak öğretmenlere maaşlarını vermemiş. Velilere paralarını iade etmemiş” diyen Prof. Gündeş, “Alacağımızı da alamadık. Tam bir cezasızlık var” dedi.

Gündeş, “Ekrem İmamoğlu’na elleri arkasında yürüyor diye soruşturma açacağınıza piyasaya böyle seri şekilde borç takan adamları cezalandırın” diye sitem etti.

Prof. Dr. Pelin Gündeş’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları şöyle:

“Ekrem İmamoğlu’nu şikâyet eden Ufuk Akçekaya final dershanesi açmak için babamın 2 katlı dükkanını kiralamış. Babama 400 bin TL kira borcu takmış. Geçen yaz haberim oldu. Bana Tayyip Beyle fotosunu göndererek oturmaya devam edeceğini söyledi. Derhal icraya verip haciz yaptırdım.

Üstünde tek kuruşu veya malı çıkmadı. Sonradan öğrendim ki başka illerde de okul açarak öğretmenlere maaşlarını vermemiş. Velilere paralarını iade etmemiş. Alacağımızı da alamadık. Tam bir cezasızlık var. Ekrem İmamoğlu’na elleri arkasında yürüyor diye soruşturma açacağınıza piyasaya böyle seri şekilde borç takan adamları cezalandırın. Babam tabii Kabataş Mezunu Münih Teknik Üniversitesinde okumuş naif bir İstanbul beyefendisi olduğu için iş bu raddeye gelmiş. Benim haberim olunca derhal attım adamı icra yoluyla!”

Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, türbe ziyaretinde ellerini arkadan bağladığı için hakkında inceleme başlatılan İBB Başkanı İmamoğlu’nu CİMER’e kendisinin şikâyet ettiğini ileri sürmüştü. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, Akçekaya'nın böyle bir şikâyet kaydı bulunmadığını açıklamıştı.





