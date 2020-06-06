Eski AKP'li Mehmet Metiner'den CHP eleştirisi: “Darbe!” diye bağıranlar bizatihi kendileri hukuka karşı siyasi darbe yapmak istiyor

Eski AKP’li isim Mehmet Metiner, Star’daki bugünkü köşesinde dokunulmazlık tartışmalarına değindi. “Dokunulmazlık meselesi etrafında kopartılan yaygara hukuki değil siyasidir” diyen Metiner, “İşin çelişkili ve ironik yanı şudur: 2016’da milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını ısrarla talep eden CHP bugün farklı bir tavır sergiliyor” görüşünü dile getirdi.

“İşin bir diğer çelişkili yanı da şu: Bizzat Kılıçdaroğlu’nun CHP’si geçen dönem mecliste fezlekeleri bulunan vekillerin yargılanabilmelerinin önünü açmak için dokunulmazlıkların kaldırılması teklifine destek verdi. Kılıçdaroğlu bu teklife destek verirken ibretlik bir söz söyledi: “Anayasaya aykırı, ama buna rağmen evet diyeceğiz!” diyen Metiner, “Hem anayasaya aykırı diye suçlamak hem de destek vermek sizce de ibretlik bir duruş değil midir?” diye sordu.

Metiner, “Bugün yapılan ise tamamen anayasaya uygun bir işlem. Anayasanın amir hükmüne uygun bir işlem gerçekleştiren meclis üzerinden “Kahrolsun faşizm!” sloganları atmak hangi akla hizmettir!” görüşünü ifade etti.

Eleştirilmesi gereken konunun kararın okunmasının ertelenmesi olduğunu vurgulayan Metiner, “CHP’li siyasetçiler şunu istiyorlar: Meclis Başkanı veya siyaset kurumu bu tür yargı kararlarını dönem sonuna kadar ötelesin, işleme koymasın. Bu hukuka saygılı erdemli ve ahlaklı bir siyaset tarzı değildir. Dediğim gibi beğenmiyorsanız değiştirirsiniz” eleştirisi getirdi.

Metiner son olarak şunları kaydetti:

Anayasanın ilgili maddesine göre yapılan işlem doğrudur. “Darbe!” diye bağıranlar bizatihi kendileri hukuka karşı siyasi darbe yapmak istiyorlar. Kılıçdaroğlu’nun demokratlığı ve vefası için son bir cümleyle noktalayayım: Sadece kendi vekiline sahip çıkmak ve partinin müttefiki HDP’lilere hiç değinmemek sizce de demokratlık ve vefa açısından ibretlik bir duruş değil midir?

Yazının tamamını okumak için tıklayın.