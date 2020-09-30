Eski AKP'li belediye başkan Melih Gökçek ile Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er arasındaki tartışma sürüyor: Bu şerefsizler...

Ankara Büyükşehir belediye Başkanlığı'ndan istifa ettirilen Melih Gökçek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu hedef alan ifadelerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuzeni gazeteci Cengiz Er'e, hakaret ederek yanıt verdi.

Gökçek, "Bu şerefsizler sırf bana sataşarak kendilerini muhatap almam için her yerlerini yırtıyorlar. Tepinmeyin adınızı dahi zikretmem” dedi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar devam ederken, Ankara Büyükşehir belediye Başkanlığından istifa ettirilen Melih Gökçek, tepki çeken bir paylaşım yapmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu hedef alan Gökçek, "Ermenistan kan bağışında bulunulmasını istedi... Canan bir organizasyon düşünüyor musun? Biz de insaniyet namına bağış yaparız ama bizim kanımız bunlara uyum sağlamaz. Sen ve senin gibilerin kanı kesinlikle uyum sağlar. Napcan kan verip, kan verdirecen mi" diye yazmıştı.

"Bu adamın kime çalıştığını artık çözmemiz lazım"

Gökçek'in sözlerine, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuzeni Cengiz Er, sosyal medya hesabından çok sert tepki göstermişti. Er, Gökçek için, "Bu adamın kime çalıştığını artık çözmemiz lazım" diyerek şunları kaydetmişti:

“Yaşını başını almış, güvenilmez biri olduğu ve pis işlere bulaştığı iddiaları yüzünden evden kovulmuş bu adamın kime çalıştığını artık çözmemiz lazım. Bu tür bayağı paylaşımlara karşı mahalle medyasının yaptığı gibi susmak değil karşı durmalıyız. Korkmayın."

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Gökçek engelledi: Bu şerefsizler sırf bana sataşarak…

Cengiz Er’in bu tepkisinin ardından Melih Gökçek, Twitter hesabından Er’i engelledi.

Cengiz Er'e hakaret eden Gökçek, şunları kaydetti:

“Bu tweet aleminde ederi beş para etmez tetikçiler, haberlerinin altında 1 veya 2 RT/beğeni almakta zorlanan internet habercisi gazeteci (bozuntuları) var. Bu şerefsizler sırf bana sataşarak kendilerini muhatap almam için her yerlerini yırtıyorlar. Tepinmeyin adınızı dahi zikretmem.”

"Buraya kadarmış”

Cengiz Er ise, Melih Gökçek’in kendisini engellediği ekran görüntüsünü paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Kabus gibiydi gece. Sıkıntılı uyandım. Baktım ki Melih Başkan beni engellemiş. Buraya kadarmış...”