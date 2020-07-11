Eski AKP kurucularından Abdüllatif Şener: Bu gidiş Erdoğan'a hayal etmeyeceği bir oy kaybıyla yansıyacak

Eski AKP kurucularından ve CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, “Anketlerde AKP’nin oy oranı yüzde 30 civarında geçiyor. Vatandaş ‘Elim kırılsaydı oy vermeseydim’ diyor. Hükümete yönelik eleştirileri önce AKP’liler yapıyor. AKP gidicidir” değerlendirmesinde bulundu.

Abdullatif Şener,Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) çekirdek kadrosunda yer aldığı dönem, Necmettin Erbakan'ın Başbakanlığı döneminde Maliye Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan döneminde de Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunan Abdullatif Şener, AKP'den istifa eden ilk siyasetçi oldu. Şimdi, CHP'nin Konya Milletvekili olan Şener, Sözcü'den Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulundu.

Ülkenin ekonomik bir buhrandan geçtiğini ifade eden Şener, “Büyük bir ekonomik sıkıntı var. İnsanımız iş-aş derdine düşmüş. Üstelik bu yalnız corona süreciyle bağlantılı da değil. Özellikle 2017'den bugüne kadar hükümetin izlemiş olduğu ekonomik politikaları ve tek adam üzerine dayalı kurmuş olduğu bir rejimin sonucudur” dedi.

Bütçe açığı eleştirisi: Sürekli borçlanarak, yama yapmaya çalışılıyor

Şener şunları söyledi:

“Bütçe açığı korkunç düzeyle çıkmış vaziyette. Hükümet açığı 139 milyar öngörmüşse de yıl sonu itibariyle bunun 220 milyar liraya ulaşma ihtimali var. Üstelik de Merkez Bankası kar ve yedek akçelerini yani kefen parasını bütçeye aktardı. Ona rağmen bu korkunç açık ortaya çıktı. Yani, Devlet bütçesi dikiş tutmuyor. Sürekli borçlanarak, yama yapmaya çalışılıyor.”

"Hükümetin dış borçları veya dövize dayalı borçları zirve yapmış durumda"

“Vatandaşın kredi kartı borcu 700 milyar lirayı geçti. Ocak-Mayıs döneminde ödediği faiz 32 milyar lira. Batık krediler ise 150 milyar lira. Bankacılık sektörü de hükümetin genel politikaları çerçevesinde görüntü veriyor. Reel sektörün döviz açığı 170 milyar lira. Hükümetin dış borçları veya dövize dayalı borçları zirve yapmış durumda. Uluslararası piyasalarda ülke borçlanma kredi notumuz 480'ler civarında. Halbuki hiçbir batı ülkesinin kredi notu 50'nin üzerinde değil. Dolayısıyla, uluslararası piyasalara tefeci faiziyle borçlanıyoruz. Bunun sıkıntısını 83 milyon insan çekiyor. Türk çiftçisi 110 milyar liranın üzerinde borçludur. Kazanç azalıyor, borçları ödemekte büyük zorluklar çekiyor. Elinden tarlası, traktörü alınıyor.”

"Vatandaş, 'Elim kırılsaydı da oy vermeseydim' diyor"

Siyasetin içinde olan birisi olarak bazı olayları okuyabildiğini kaydeden CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, sözlerini şöyle bitirdi:

“Bu tablo, siyasetin rengini de değiştirmiş gözüküyor. Hükümete yönelik eleştirileri sadece muhalefet partilerine destek verenler değil, daha fazla AKP'ye oy verenler yapıyor. Vatandaş feryat ediyor. ‘Elim kırılsaydı da oy vermeseydim' diyor. AKP'ye geçmişte büyük destek veren Konya'da da bu böyle gözüküyor.

"Bu gidiş Sayın Erdoğan'a hayal etmeyeceği bir oy kaybıyla yansıyacak"

Bu gidiş Sayın Erdoğan'a hayal etmeyeceği bir oy kaybıyla yansıyacak. Anketlerde AKP'nin oy oranı yüzde 30 civarında geçiyor. Ben yüzde 30'un bile AKP için hayal olduğunu düşünüyorum. İktidarı gidici görüyorum.”

"Umudunu kesmiş ve iş arama şevki kalmamış gençler yarattılar"

TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarını da değerlendiren Şener, “İşsizlik bugün Türkiye'nin en büyük sorunudur” dedi ve ekledi:

“Resmi işsizlik yüzde 13'ün üzerindedir. Fakat Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine baktığımızda çalışma çağındaki nüfus sürekli artıyor ama çalışanların sayısı azalıyor. Bu şunu gösteriyor. Bu iktidar işsizlikten daha korkunç bir durum ortaya çıkardı. Bir umutsuzlar kesimi üretti. Her şeyden umudunu kesmiş, iş arama şevki bile kalmamış milyonlarca genç ortaya çıktı. Umutsuzlarla birlikte düşündüğümüzde geniş tanımlı işsiz miktarı 9.5 milyon kişidir. Cumhuriyet tarihi boyunca işsizlik rakamının en yüksek olduğu dönemi yaşıyoruz. Burada en önemli nokta genç işsizliğidir. İşsizlikten en fazla muzdarip kesim gençlerdir. Genç işsizlik yüzde 25. Bunlar arasında da işsizliğin en büyük sıkıntısını çekenler ise üniversite mezunlarıdır. Yani iktidar gençlerimizin gençliğini ve bu ülkenin geleceğini çalmıştır.”