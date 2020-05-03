Eski AKP kurucularından Abdüllatif Şener: AKP'nin tarım politikası tam bir çukur!

Eski AKP kurucularından CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Konya'nın Karapınar ilçesinde oluşan ve sayıları 350'yi geçen obruklardan birinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "AKP'nin tarım politikası tam bir çukur!" yorumunu yaptı.

Şener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hasat zamanı ithalat yapan, tarım girdilerini dolara endeksleyen, çiftçiyi borç batağına sürükleyen, milyonlarca hektar araziyi 18 yılda zirai faaliyet dışı bırakan mevcut iktidarın tarım politikası tam bir çukur!” ifadesini kullandı.