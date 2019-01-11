Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Özdağ: İki partiden adaylık için teklif geldi

Cumhur İttifakı kapsamında partisinin Manisa'da aday göstermeyip MHP'nin adayını destekleme kararına tepki gösteren ve İyi Parti'nin Büyükşehir Beldiye Başkan adayı olacağı konuşulan eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, hiçbir partiden aday olmayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabı Twitter'da açıklama yapan Özdağ, bugüne kadar BBP ve AKP'de siyaset yaptığını hatırlatarak, Manisa halkının yoğun talebi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

"Adaylık teklifinde bulunan İYİ Parti ve SP ‘nin çok değerli yetkililerine teşekkür ediyorum" diyen Özdağ, "Yapılan spekülasyonlara rağmen hiç bir partiye evet demediğimi burada bildirmeyi siyasi ahlakın bir gereği olarak görüyorum" dedi.