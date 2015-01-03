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Bilim / Teknoloji

Eski 'akıllı telefon' Palm geri dönüyor

Yeni telefonun ABD’de düzenlenecek teknoloji fuarı olan CES’te tanıtılması bekleniyor

03 Ocak 2015 09:50

İlk akıllı telefon modellerinden birini üreten ve daha sonra HP tarafından satın alınarak üretimi durduran ‘Palm’ küllerinden doğmak için geri sayıma başladı. Şirket, geçtiğimiz gün internet sitesini güncelleyip, ‘çok yakında’ mesajı yayınlayarak akıllı telefon pazarına yeniden döneceğinin ilk sinyallarini verdi.

İddialara göre ise şirketin gelecek hafta ABD’de düzenlenecek teknoloji fuarı olan CES’te tanıtması bekleniyor.

 

1.2 milyar dolar

 

Palm, akıllı telefonlar daha kullanıcılar sunulmadığı bir dönemde Kişisel Dijital Yardımcı (PDA) olarak adlandırılan cihazları üretiyordu. 1997 yılında ilk akıllı telefon modeli olan ‘PalmPilot’ modelini tüketicilerim beğenisine sunan şirket, bu modelden yüzbinlerce adet satmayı başarmıştı. Ancak daha sonra Apple ve Samsung gibi birçok teknoloji devinin akıllı telefon üretmeye başlaması sonucunda şirketin, satış grafikleri hızla düşmüştü.

Akıllı telefon ve tablet pazarında büyümek isteyen HP ise Palm’ı 2010 yılında 1.2 milyar dolara satın almıştı. Palm, HP ile yaklaşık 4 yıl çalıştıktan sonra TouchPad adında bir tablet modelini satışa çıkardı. Bu süreçte HP, Palm markasını tamamen kapatıp, ‘Gram’ adında yeni bir şirket kurdu. Ancak teknoloji şirketlerinden Alcatel, Palm markasının haklarını satın alarak yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyor.

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