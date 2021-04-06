Eski AİHM Yargıcı Türmen: Türkiye’de hukuk, muhalifleri cezalandırmanın aracı haline gelmiştir

Montrö bildirisini imzalayan 103 emekli amirale yapılan suçlamalar hakkında değerlendirmelerde bulunan eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Yargıcı Rıza Türmen, “Türkiye’de hukuk, muhalifleri cezalandırmak için kullanılan bir araç haline gelmiştir” dedi.

Cumhuriyet’e konuşan Türmen, koparılan kıyameti, gürültüyü anlayamadığını dile getirerek, “Burada Montrö ve Kanal İstanbul ile ilgili bir tartışma var. Çeşitli gruplar da büyükelçiler olsun amiraller olsun, eski vekiller olsun kendi görüşlerini bu konularda açıklıyorlar. Amiraller kendi görüşünü açıklamış ne var bunda? Kamuoyunda serbest bir tartışma ortamı olmadığı için açıklamalar bildiriler ile oluyor. Serbest bir tartışma ortamı olsaydı, her türlü fikir serbestçe söylenebilseydi, iktidar böyle bir ortam yaratsaydı, böyle bildirilere gerek kalmazdı” diye konuştu.

“Halkın aklına darbe meselesini getiren iktidarın kendisidir”

Bildiride anayasayı değiştirme ve hükûmeti devirme kastının bulunmadığını, yani suçun unsurlarının oluşmadığını ifade eden Türmen, şunları kaydetti:

“Zaten hükümeti devirmek, yok ihtilal yok darbe bu bildiriyi okuyan kimsenin aklına gelmez. Bu darbe meselesi nerden çıktı? AKP’lilerin kendi önde gelen silahşörlerini sıraya dizip teker teker hepsinin ‘darbe var’ ‘darbe var’ diye bağırmalarından çıktı. Halkın aklına darbe meselesini getiren iktidarın kendisidir. Türkiye de hukuk muhalifleri cezalandırmak için kullanılar bir araç haline gelmiştir. Türkiye’de geldiğimiz nokta budur maalesef.”

TIKLAYIN - Hukukçular, 103 emekli amiralin ‘Montrö’ bildirisine iktidar kanadından gelen “darbe” imalarını nasıl değerlendirdi?