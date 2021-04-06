T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski AİHM Yargıcı Türmen: Türkiye’de hukuk, muhalifleri cezalandırmanın aracı haline gelmiştir

06 Nisan 2021 07:09

Montrö bildirisini imzalayan 103 emekli amirale yapılan suçlamalar hakkında değerlendirmelerde bulunan eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Yargıcı Rıza Türmen, “Türkiye’de hukuk, muhalifleri cezalandırmak için kullanılan bir araç haline gelmiştir” dedi.

Cumhuriyet’e konuşan Türmen, koparılan kıyameti, gürültüyü anlayamadığını dile getirerek, “Burada Montrö ve Kanal İstanbul ile ilgili bir tartışma var. Çeşitli gruplar da büyükelçiler olsun amiraller olsun, eski vekiller olsun kendi görüşlerini bu konularda açıklıyorlar. Amiraller kendi görüşünü açıklamış ne var bunda? Kamuoyunda serbest bir tartışma ortamı olmadığı için açıklamalar bildiriler ile oluyor. Serbest bir tartışma ortamı olsaydı, her türlü fikir serbestçe söylenebilseydi, iktidar böyle bir ortam yaratsaydı, böyle bildirilere gerek kalmazdı” diye konuştu. 

“Halkın aklına darbe meselesini getiren iktidarın kendisidir”

Bildiride anayasayı değiştirme ve hükûmeti devirme kastının bulunmadığını, yani suçun unsurlarının oluşmadığını ifade eden Türmen, şunları kaydetti:

“Zaten hükümeti devirmek, yok ihtilal yok darbe bu bildiriyi okuyan kimsenin aklına gelmez. Bu darbe meselesi nerden çıktı? AKP’lilerin kendi önde gelen silahşörlerini sıraya dizip teker teker hepsinin ‘darbe var’ ‘darbe var’ diye bağırmalarından çıktı. Halkın aklına darbe meselesini getiren iktidarın kendisidir. Türkiye de hukuk muhalifleri cezalandırmak için kullanılar bir araç haline gelmiştir. Türkiye’de geldiğimiz nokta budur maalesef.”

TIKLAYIN - Hukukçular, 103 emekli amiralin ‘Montrö’ bildirisine iktidar kanadından gelen “darbe” imalarını nasıl değerlendirdi?

Ne olmuştu?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü de feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesi tartışmayı başlatmıştı. Şentop, söz konusu TV programında herhangi bir sözleşme ismi zikretmediği görüşünü dile getirirken “Ortalama zeka seviyesini düşünerek konuşuyoruz. Bunun altında olanlar için benim yapabileceğim bir şey yok” demişti.

Şentop’un açıklamaları tartışılmaya devam ederken 103 emekli amiral, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ifadeleriyle başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın "sarık ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin ortak bir bildiri yayımlamıştı.

Bildiride "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denilirken, Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve ‘103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

10 emekli amiral gözaltına alınırken, evlerinde arama başlatıldı. Dört amirale de 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapıldı.
RIZA TÜRMENEMEKLİ AMİRALBİLDİRİAİHM
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24