Eski Afgan Bakan: Taliban, Andarab'da yaşlıları ve çocukları öldürüyor

T24 Dış Haberler

Afganistan'ın eski içişleri bakanı Mesud Andarabi, "Genel af" ilan ettiğinin iddia eden Taliban'ın Andarab'da çocukları ve yaşlıları infaz ettiğini ifade etti.

Facebook üzerinden paylaşımda bulunan Andarabi, Taliban'ın Andarab'da izinsiz bir şekilde evleri aradığını, insanları tutukladığını ve öldürdüğünü, bu sebeple de halkın şiddete karşı ayaklandığını yazdı.

Eski bakan, halkın tepkisinin ardından Taliban'ın yaşlıları ve çocukları öldürmeye başladığını dile getirdi.

Andarabi'nin paylaştığı fotoğraflarda çok ciddi yaraları olan iki çocuk ve bir yaşlı adam görülüyor. Fotoğraftaki kişilerin hayatını kaybedip kaybetmediği ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Andarabi, "Taliban bir ülkeyi insanlara korku salarak; çocukları ve yaşlıları öldürerek yönetemez" ifadelerini kullandı.

Dün Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin Cenevre'deki özel Afganistan konulu toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Taliban'ın ülkenin tamamında kontrolü ele geçirmesinin ardından sivillerin ve eski Afgan güvenlik görevlilerinin topluca infaz edildiğine ilişkin haberler aldıklarını söylemişti.