Eski Adalet Bakanı Türk’ten AKP’li Aydoğdu’nun “şeriat” açıklamasına sert tepki: Laik cumhuriyete karşı bir çıkış!

TBMM Genel Kurulu’nda AKP’li Cengiz Aydoğdu’nun, “Şeriat bizim hukukumuzdur” sözleri tartışma yarattı. Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, açıklamaları, “laik cumhuriyete karşı çıkış” olarak nitelendirerek, “Bu; anayasaya, milletvekillerinin içtikleri anda, Türkiye Cumhuriyeti’nin laik niteliğine aykırı bir görüş. Bunu din istismarının yeni bir yöntemi olarak görüyorum” dedi.

Aydoğdu, tepkiler üzerine tutanağa geçen sözlerini reddederek, “Şeriat bizim hukukumuzdur demedim” ifadelerini kullanmıştı.

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Cumhuriyet’e konuşan eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Türkiye Cumhuriyeti’nin laik temellere dayalı bir hukuk sistemine sahip olduğunu, Türk Medeni Yasası’nın da bu temelde hazırlandığını, yürürlüğe konduğunu ve uygulandığını belirterek, “Şeriat hukuku, dini temellere dayandığı için Türkiye Cumhuriyeti’nin laik niteliği ile bağdaşmaz. Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti’nin laik niteliği, onun değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez niteliklerinden” dedi.

“Bu milletvekilinin söylediği sözün hiçbir geçerliliği yoktur. Bunu laik cumhuriyete karşı bir çıkış olarak nitelendiriyorum” diyen Türk, “Bu; anayasaya, milletvekillerinin içtikleri anda, Türkiye Cumhuriyeti’nin laik niteliğine aykırı bir görüş. Bunu din istismarının yeni bir yöntemi olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

AKP’ye laik cumhuriyete aykırı fiiller nedeniyle kapatma davası açıldığını anımsatan Türk, “Partinin tümüne mal edilebilir bir görüş haline gelirse, bu parti kapatılmasına kadar gidebilir. Bunu o milletvekilinin talihsiz bir açıklaması olarak görüyorum. Aralarında bu görüşe eğilimli olan başka insanların da olduğu zaman zaman ortaya atılan görüşlerden anlaşılabiliyor. Milletvekillerini, Türkiye Cumhuriyeti’nin laik niteliğine ve anayasa gereğince içtikleri anda uygun davranmaya davet ediyorum” çağrısında bulundu.