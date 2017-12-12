T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk: Yeni YSK düzenlemesi, yasa tekniği bakımından hatalı, tartışma yaratır

"298 sayılı yasadaki bazı hükümler kaldırılmalı"

12 Aralık 2017 22:02

İnan Ketenciler

Eski Adalet Bakanı Prof. Hikmet Sami Türk, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’la ilgili olarak “Burada yer alan bazı hükümler artık 298 sayılı kanundaki hükümlerin yerini aldığı için o hükümlerin kaldırılması gerekir. İleride hangi hükmün geçerli olduğu konusunda tartışma yaratır. Yasa tekniği bakımından eksikleri var. Hatalıdır” dedi.

Türk, düzenlemede eleştiri konusu olan “YSK gerekli gördüğü kimseleri çalıştırabilir” ifadesiyle ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu eski üyesi Kadir Sev’in  “Bir önceki seçimlerde YSK Türkiye’de bütün seçimleri, milletvekili seçimleri, yerel seçimleri, genel seçimleri, hepsini yöneten organ” sözleriyle yorumladı.

Hikmet Sami Türk'ün T24'ün sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

Yüksek Seçim Kurulu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un tam metnini okumak için tıklayın

YSK Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla önceki görev ve yetkilerinde ne değişti?

YSK’nın bir teşkilat kanunu yoktu, o kanun çıkmış oldu. YSK bugüne kadar 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da düzenlenmişti. Bu yeni kanun, bir bölümü oradan alınma hükümleri tekrarlamak suretiyle düzenlenen bir kanun. Aslında YSK’nın bir teşkilat kanunun olması, kadrolarının gösterilmesi isabetlidir. YSK’nın dayanması gereken temel ilkeler zaten anayasada düzenlenmiş durumda.

Sanıyorum böyle bir kanunun çıkması isabetli olmuştur, bir boşluğu doldurmuştur. Ama yapılması gereken bir şey yürürlükte olan kanunlarda hangi hükümlerin kaldırıldığı gösterilmemiş. Aynı konuda hem 298 sayılı kanunda hüküm var, hem yeni kanunda hüküm var. Bu, hukukta bunlardan hangisinin yürürlükte olduğu tartışmasını ortaya çıkaracaktır.

“Sonraki kanun, öncekini kaldırır” ilkesi vardır ama bunun açıkça gösterilmesi gerekirdi. Burada yer alan bazı hükümler artık 298 sayılı kanundaki hükümlerin yerini aldığı için o hükümlerin kaldırılması gerekir. İleride hangi hükmün geçerli olduğu konusunda tartışma yaratabilir. Yasa tekniği bakımından eksikleri var. Hatalıdır. Onun dışında YSK’nın bir teşkilat kanununa kavuşması isabetlidir.

YSK’nın görev tanımı içerisinde “Seçim araç ve gereçlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek” gibi eleştirilen cümleler var.

Anayasanın 79’uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama.” O hükmü bu çerçeve içinde değerlendirmek gerek.

Düzenlemedeki “YSK gerekli gördüğü kimseleri çalıştırabilir” cümlesi de eleştiri konularından bir tanesi…

Kanunları amacına uygun olarak kullanmak gerek. Burada düşünülen şey şu. Amaç personel bakımından bir eksiklik çekilmemesi. Bir önceki seçimlerde YSK Türkiye’de bütün seçimleri, milletvekili seçimleri, yerel seçimleri, genel seçimleri, hepsini yöneten organ. O nedenle belki süratle yapması gerekir. Bugüne kadar da son halkoylaması sonucundaki hatası dışında genellikle görevini başarıyla yapmıştır. Birkaç saat sonra sonuçlar ilan edilebiliyor. O hale geldi. Her şeyin altında bir bit yeniği aramak, bulmak mümkündür. Herhangi bir sıkıntı çekilmesin diye gerekli gördüğü kimseleri görevlendirebilir. Nihayet bunu bu işte çalışabilecek niteliklere sahip kişi olması gerekir. 

ETİKETLER

yskteşkilatkanunyasa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24