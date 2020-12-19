Eski ABD Savunma Bakanı: S-400 yaptırımları iyi bir başlangıç; Türkiye'ye Libya, Suriye ve Akdeniz'deki hamleleri nedeniyle de sonuç yaşatılmalı

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ABD'nin eski Savunma Bakanı Robert M. Gates, Joe Biden hükûmetinin 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra Türkiye'ye daha çok yaptırım uygulaması gerektiğini savundu.

New York Times için "Dünya zorluklarla dolu. İşte Biden onlarla böyle baş edebilir" başlıklı bir makale kaleme alan Gates, Türkiye'nin ABD'nin "defalarca uyarmasına rağmen" Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini almasının sonucu olması gerektiğini ve geçen günlerde açıklanan CAATSA yaptırımlarının iyi bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Gates, sadece bununla sınırlı kalınmaması gerektiğini; Türkiye'ye Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye'deki hamleleri nedeniyle sonuç yaşatılması gerektiğini ifade etti. Eski ABD Savunma Bakanı, Türkiye'nin buralarda yaptığı hamlelerin "diğer NATO ülkelerinin çıkarlarına aykırı olduğunu" ve "barış girişimlerini karmaşıklaştırdığı" değerlendirmesinde bulundu.

NATO'nun bir "demokrasiler ittifakı" olduğunu hatırlatan Gates, ABD'nin otoriterliğe doğru kayan veya tamamıyla otoriterleşmiş NATO ülkelerine sonuç yaşatılması gerektiğini savundu. Gates, bu ülkelere örnek olarak Türkiye, Macaristan ve Polonya'yı gösterdi.

Gates 2006 ile 2011 yılları arasında hem George W. Bush, hem de Barack Obama hükûmetlerinde Savunma Bakanı olarak görev yapmıştı.