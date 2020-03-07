Eski ABD lideri Bill Clinton, 25 yıl sonra Oval Ofis'te yaşadığı ilişkiyi anlattı

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Eski ABD Başkanı Bill Clinton, 1995 yılında 22 yaşında olan Monica Lewinsky'le, "anksiyetesini kontrol altına almak için" ilişki yaşadığını söyledi.

Eşi Hillary Clinton'ın Donald Trump'a yenildiği 2016 seçim kampanyasını konu alan Hulu belgeselinde konuşan eski ABD lideri, Levinsky ile yaşadığı ilişkiden bahsetti.

İlişkinin anksiyetesiyle mücadele etmesine yardımcı olduğunu ifade eden Clinton, "Bu bir savunma değil, bir açıklama. Çok kötüydü. Çok kötü hissediyorum" dedi.

Clinton, ABD başkanlığı yapmanın stresinden bahsederken, "Bir şampiyonluk maçında 15 raunttur ringde olan bir boksör olduğunuzu, ama maçın 30 raunta uzatıldığını düşünün" diye konuştu. Eski ABD lideri, yaşadığı ilişkiden bahsederken, "İşte kafamı dağıtacak bir şey diye düşündüm" dedi.

Clinton, Lewinsky'le yaşadığı ilişki ortaya çıktıktan sonra Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyip, "Ben o kadınla cinsel birliktelik yaşamadım" demişti ve daha sonra Temsilciler Meclisi'nde "Yemin altında yalan söylemekten" ve "Adaleti engellemekten" suçlu bulundu. Senato, Clinton'ı akladı.

İlişkisinin ortaya çıkmasından sonra evliliğinin geçirdiği zor günlere de değinen Clinton, evlilik danışmanlığı almanın "hayatında yaptığı en zor şey" olduğunu ifade etti.

Eski ABD Dışişleri Bakanı ve Demokrat Parti başkan adayı Hillary Clinton, eşinin ilişkisinin ortaya çıkmasından sonra yaşananlarla ilgili olarak, "Yaptığını yapmamalıydı ve bunu saklamaya çalışmamalıydı, ancak bu şuçlanmasını gerektiren bir şey değildi" dedi.