Eski ABD Büyükelçisi: Tabii ki iç işlerinize karışırız

ABD'li yetkililerden Gezi Parkı olaylarıyla ilgili sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey katıldığı bir panelde Türkiye'yi kastederek, 'Tabii ki iç işlerinize karışırız' ifadesini kullandı.

Jeffrey, Türkiye'nin Gezi Parkı konusunda Avrupa'ya yaklaşımını eleştirerek şu ifadeleri kullandı, “Türkiye 'İç işlerimize nasıl karışma cüreti gösterirsiniz' şeklinde bir tavır koyuyor. Evet gösteririz çünkü siz bu topluluğun bir üyesisiniz. Kendinizi izole edemezsiniz, mürekkebinin silindiği 150-200 yıllık Viyana Kongresi'ni ortaya koyup, 'İç işlere karışmazsınız' diyemezsiniz. Türkiye de sürekli ABD hakkında konuşuyor ve bu iyi bir şey. Memnuniyetle karşılıyoruz ama gelişmiş bir ekonomi ve demokratik bir ülke olmanın gereği bu ve büyük bir problem olmamalı. Oyunun kurallarına karşı durmak biraz endişe verici.”