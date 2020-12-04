Eski ABD başkanları Clinton, Bush ve Obama kameralar karşısında Koronavirüs aşısı yaptıracak

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Eski ABD başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton, Koronavirüs aşılarının güvenliği konusunda halka güvence vermek için kameralar karşısında aşı yaptıracaklarını duyurdu.

SiriusXM'e konuşan Obama, ABD'nin en yetkili kamu sağlığı uzmanı Dr. Fauci aşının güvenli olduğunu söylerse buna güveneceğini söyledi.

"Daha önce beraber çalışıp tanıdığım Dr.Fauci gibi insanlara tüm kalbimle güveniyorum" diyen Obama, "O yüzden Dr. Fauci aşının güvenli olduğunu ve Covid'e karşı bağışıklık sağladığını söylerse kesinlikle yaptırırım" değerlendirmesinde bulundu.

Obama aşıyı canlı yayında veya kayıtta yaptırabileceğini ifade etti.

43. ABD Başkanı George W. Bush'un özel kalem müdürü Freddy Ford, eski ABD liderinin de aşıyı kameralar karşısında yaptırabileceğini söyledi. CNN'e konuşan Ford, "Geçen haftalarda Başkan Bush, Dr. Fauci ve Dr. Birx'i halkı aşı olmaya teşvik etmek için zamanı geldiğinde her şeyi yapmak istediğini söyledi" dedi ve ekledi: "Başkan Bush bunun için sıraya girecek ve memnuniyetle aşısını kameralar karşısında yaptıracak".

42. ABD Başkanı Bill Clinton'ın basın danışmanı da eski ABD liderinin aşıyı kameralar karşısında yaptıracağını söyledi.

Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden da aşıyı onaydan sonra yaptırmayı kabul edeceğini söyledi.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin(FDA) gelecek hafta Pfizer/BioNTech aşısına acil kullanım onayı verip vermeyeceğini kararlaştırması bekleniyor.