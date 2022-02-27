Eski ABD Başkanı Trump'tan Zelenski açıklaması: Cesur bir adam, dayanıyor

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin hakkında “akıllı” ifadelerini savunurken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yle ilgili “O cesur bir adam, dayanıyor” dedi.

CNN’de yer alan habere göre, Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’nda CPAC) konuşan eski ABD Başkanı Trump Zelenski’yle ilgili “O cesur bir adam, dayanıyor” dedi.

Trump, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ilk günlerinde Putin için “akıllı” ifadesini kullandığını savunarak “Sorun Putin’in akıllı olması değil ve tabii o akıllı. Sorun, liderlerimizin aptal olması ve şu ana kadar onun insanlığa saldırısına göz yummaları” dedi.