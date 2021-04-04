Eski ABD Başkanı Trump'tan Georgia'daki seçim yasasına tepki gösteren şirketlere boykot çağrısı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde geçen seçim yasasına tepki gösteren Coca Cola, Ulusal Beyzbol Ligi, Delta Havayolları gibi çok sayıda şirketin boykot edilmesine yönelik destekçilerine çağrı yaptı.

Axios'ta yer alan habere göre, ABD'nin Georgia eyaletinde Cumhuriyetçiler tarafından geçirilen 98 sayfalık yeni yasanın, seçmen için oy verme sürecini zorlaştıracak ve kısıtlayacak maddeler içermesine tepki gösteren çok sayıda şirket ve kuruma ABD'nin eski başkanı Donald Trump tepki gösterdi.

Georgia'da geçen yasadan sonra "All Star" oyununun Georgia'nın Atlanta kentinde oynanması planından vazgeçen Ulusal Beyzbol Ligi'ne tepki gösteren Trump "Beyzbol zaten çok sayıda hayran kaybediyor ve şimdi de oldukça ihtiyaç duyulan, seçimlerimizle hiçbir ilgisi olmayan seçmen kimliği sistemini istemeyen 'Radikal Sol Demokratlardan' korktukları için Atlanta'daki maçtan vazgeçiyorlar" dedi.

Trump, boykot listesine Georgia'da geçen yasaya tepki gösteren Coca Cola ve Delta Havayolları gibi şirketleri de aldı. Trump şöyle devam etti: "Beyzbolu ve 'adil ve özgür' seçimlere müdahale eden bütün uyanık şirketleri boykot edin. Duyuyor musunuz Cola, Delta ve diğerleri?"

Georgia'da seçim yasası