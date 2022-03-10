Eski ABD Başkanı Trump'ı taşıyan uçak motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ı taşıyan uçağın motor sorunları nedeniyle Meksika Körfezi’ne acil iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, cumartesi gecesi eski ABD Başkanı Donald Trump’ı taşıyan Dassault Falcon 900 uçak, New Orleans’tan Florida’ya gidiyordu.

Trump’ı Mar-a-Lago’daki tesisine taşıyan uçakta Gizli Servis yetkilileri, destek ekibi ve Trump’ın birkaç danışmanı bulunuyordu.

Uçakta ilk olarak pilot ile hava trafik kontrol kulesi arasında “acil durum” konuşması geçti aktarıldı. Uçağın motorda yaşanan bir sorun nedeniyle Meksika Körfezi’ne acil indiği belirtildi.