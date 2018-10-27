Eski ABD Başkanı Obama: Buradayım çünkü sizden oy vermenizi istiyorum

Kasım ayı içerisinde ABD genelinde yapılacak seçimlerde Demokratları desteklemek için Eski Başkan Barack Obama Milwaukee, Wisconsin ‘de düzenlenen mitinge katıldı. Dört bin civarında kişinin katıldığı mitinge “Burada olmak için tek bir sebebim var, Buradayım çünkü sizden oy vermenizi istiyorum” diyerek başladı.

Politikacıların her seçim için önemli dediğini ancak bu seçimin gerçekten önemli olduğunu söyleyen Obama, Amerika’nın bir yol ayrımında olduğunu milyonlarca Amerikalının sigortasının, çalışan Amerikalının haklarının bu seçimle belirleneceğini ifade etti. Obama, “Ülkemizin karakterinin ne olduğu oy pusulalarında” dedi.

Amerikalıların bu tarz seçimlerde her zaman doğru karar verdiğini ancak her zaman bunu yeterince hızlı yapmadığını söyleyen Obama, karar verilirken doğru kararların bunu savunanlar sayesinde alındığını belirtti. Obama köleliği kaldırmanın, işçi haklarının ortaya çıkmasının, kadın haklarının arttırılmasının hep bu şekilde olduğunu hatırlattıktan sonra Amerikan tarihinin bunun örnekleri ile dolu olduğunu ve ülkenin gelişiminin hiçbir zaman kolay olmadığını belirtti.

Güçlü ve zenginlerin her zaman ellerinde olanı tutmak için çalıştığını ifade eden eski başkan, bunu yaparken insanları ayıran tarihteki etnik, dini ayrışmaları kullandığını, kişileri birbirine düşürmeye çalıştığını kendilerini korumak için kimin zarar gördüğünü umursamadıklarını söyledi. Bundan kurtulmak için en iyi yolun oy kullanmak olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Bugün Cumhuriyetçilerin reklamını yaptıkları güzel ekonominin, kendi döneminde temellerinin atıldığını ve başladığını hatırlatan Obama “Hadi Doğruyu söyleyin”” diyerek meydan okudu.

Onlarca yıldır yapılan yanlışların tamamını arzu ettikleri gibi 8 yılda düzeltemediklerini ancak çok başarılı olduklarını ve kendisinin başkanlı yaptığı dönemin son yirmi ayında yaratılan iş imkanının, ayrıldıktan sonra yaratılan iş imkanından iddiaların tersine daha fazla olduğunu söyleyerek “isterseniz bakabilirsiniz” dedi. Obama ayrıca bunu Cumhuriyetçilerin kongredeki tüm engellemesine karşı başardıklarının altını çizdi.

Cumhuriyetçilerin Trump ile birlikte iki yıldır zenginler için vergileri azalttığını, çevre koruma kanunlarını kaldırdıklarını ve borçlanmayı arttırdıklarını bu sırada da sosyal ayrışmayı körüklediklerini belirtti.

Cumhuriyetçilerin zenginlere 1.5 trilyon dolar vergi indirimi getirdiklerini, mali açığı arttırdıklarını sonrada Cumhuriyetçi Senato Lideri Mitch McConnell'ın “bu bütçe açıklarından çok rahatsızım, bunu aşağı çekmeliyiz. Sağlık programlarının, sosyal güvenliğin bütçelerini düşürelim” dediğini paylaşan Obama, "İnanmıyorsanız kendiniz araştırabilirsiniz. Bu durum bana dolandırıcılık gibi gözüküyor” dedi.

“Bu en kötüsü değil” diye söze devam eden Obama, politikada politikacıların zaman zaman söz verdiklerini ve bazen gerçekten deneseler bile sözlerini yerine getiremediklerini ifade eden Obama, “Ama yakın politik hayatta daha önce görmediğimiz bir şey görüyoruz. Yüzsüzce, utanmazca, gerçekleri çarpıtarak bilerek yalan söyleyen politikacılar. Siyaha Beyaz, beyaza siyah diyen bir hükümet" dedi. Obama, Başkan Trump’ın seçimlerden önce orta sınıf için vergi indirimi yasasını geçirdiğini söylediğini ancak bunu söylediği dönemde kongrenin kapalı olduğunu ve Trump’ın uydurduğunu söyledi.

Şimdi de hükümetin insanları gelen göçmenlerden korkutmaya çalıştığını söyleyen Obama, bunun gerçekleri çarpıtmak ve seçimlerden önce asıl sorunlardan insanları uzaklaştırmak için ortaya atıldığını iddia etti. Cumhuriyetçilerin her seçim dönemi korku sattığını sözlerine ekleyen Obama bunun önüne geçmenin tek yolunun oylar olduğunu yineledi.

Obama sözlerini Amerika’nın insanların haklarını, koruyacak, ayrımcılığa izin vermeyecek ve dik duracak vatan severlere ihtiyacı olduğunu söyleyerek sözlerini tamamlayan Obama, “Demokrasimin düşmanları Beyaz Saraydaki biri, bir kongre üyesi veya lobici değildir, Demokrasinin en büyük düşmanı umursamaz insanlardır, evde oturan ve katılmayan kişilerdir” dedi ve herkesi aktif olmaya ve oy vermeye çağırdı.