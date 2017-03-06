Eski 2. Ordu Komutanı Org. Adem Huduti hâkim karşısında

Darbe girişimine ilişkin tutuklu eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile bazı generaller, subay, astsubaylar ile erlerin de aralarında bulunduğu 76 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması, bugün Yakınca Spor Salonu'nda görülüyor.

Tutuklu 6 eski generalden sadece Adem Huduti ile Avni Angun’un katıldığı Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya diğer tutuklu ve tutuksuz yargılanan sanıklar katıldı.

Orgeneral Adem Huduti ve 2’nci Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angün ile üst rütbeli subaylar saat 09.45’de yoğun güvenlik önlemleri altında duruşmanın yapıldığı binadaki özel bölüme alındı.

Sanık ve müşteki avukatlarının da yerini alması ile başlayan ilk duruşmada Mahkeme Başkanı Vedat Koç tarafından hazırlanan iddianamenin özeti okundu. Duruşmada daha sonra sanıkların kimlik tespitine geçildi.

Sanıkların tek tek kimlik tespiti yapılırken davanın bir numaralı sanığı Adem Huduti kimlik tespiti sırasında eski görevinin 2. Ordu Komutanı olduğunu ve şu anda gelirinin emekli maaşı olan 7 bin 500 TL olduğunu söyledi.

Sanıklardan 2. Ordu eski Kurmay Başkanı Avni Angun ise gelirinin sorulması üzerine 'bilmiyorum' diye cevap verdi. Öğleye kadar sürmesi beklenen kimlik tespitinin ardından öğleden sonraki oturumda davanın bir numaralı sanığı Adem Huduti’nin savunmasına geçileceği öğrenildi.

İlk duruşmaya 15 Temmuz darbe girişiminde 2. Ordu Karargahında açılan ateş sonucu yaralanan Enis Gün ile babası Abdullah Gün de katıldı. Toplam 6 müştekinin yer aldığı duruşmaya gelemeyen tutuklu sanıklar SEGBİS sistemi ile oturuma katılıyor.

İddianamede Adem Huduti'nin cezaevi girişinde Avni Angun ve Emin Ayık'a, "Ne yaptınız çocuklar, beni de yaktınız" dediği, Tuğgeneral Emin Ayık'ın "Olmadı işte komutanım, başaramadık" şeklinde karşılık verdiği, Avni Angun'un ise "Biz ve sizi" dediği belirtildi.

Malatya'da 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin tutuklu eski 2. Ordu Komutanı Adem Huduti, bazı generaller, subay ve astsubaylar ile erlerin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına 7 Mart Salı günü başlanacak.

Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki darbe girişimine ilişkin haklarında kamu davası açılan, aralarında tutuklu eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Huduti, eski 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, eski 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, eski 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş, eski 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, meslekten ihraç edilen 2. Ordu'da görevli Tuğgeneral Ersin Yıldırım ile subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 sanık, dava için özel hazırlanan, bin 52 metrekarelik kapalı alana sahip Yakınca Spor Salonu'nda yargılanacak.

Adliyedeki duruşma salonlarının fiziki yetersizliği nedeniyle hazırlanan spor salonunda 224 tribün koltuğu, 80 masa ve 200 sandalye bulunuyor.

Eski 2. Ordu Komutanı Org. Adem Huduti hakkındaki 'FETÖ' iddianamesi tamamlandı

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İddianameden...

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalık iddianamede eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Huduti, bir numaralı şüpheli olarak yer alıyor.

"Ne yaptınız çocuklar beni de yaktınız"

Eski 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın cezaevi girişinde Huduti'ye, "Olmadı işte komutanım, başaramadık" dediği belirtilen iddianamede, "Şüpheli Adem Huduti'nin tutuklandıktan sonra diğer şüpheliler Avni Angun ve Emin Ayık ile Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevki sırasında, Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu girişinde, mahkum kabul bölümünde ilk kez karşılaştıkları, şüphelilerin kişisel malzemelerinin bulunduğu yere gittikleri sırada Adem Huduti'nin daha önceden görüşmediği ve araçtan indirildiği yerde gördüğü şüpheliler Avni Angun ve Emin Ayık'a, 'Ne yaptınız çocuklar, beni de yaktınız.' şeklinde beyanda bulunduğu belirtildi.

"Olmadı işte komutanım, başaramadık"

7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın da "Olmadı işte komutanım, başaramadık" şeklinde karşılık verdiği, Avni Angun'un da 'Biz ve sizi' şeklinde söylemde bulunduğu, şüphelilerin sevkine refakat eden jandarma görevlileri İ.M., S.K. ve R.P.'nin beyanları ile 23 Temmuz 2016 tarihli tutanaktan anlaşılmıştır. İddianamede, ayrıca dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un, 16 Temmuz sabahı Şemdinli Tekeli bölgesindeki karakola saldırı olduğu yalanıyla 6 kişilik insanlı keşif uçağı hazırlanması talimatı verdiği ifade edildi.

Operasyonu engelledi iddiası

Şüpheli eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Huduti'nin "Yurtta Sulh Konseyi" tarafından yayınlanan "Harekat Yıldırım" öncelik dereceli gizli mesaj formunda "2. Ordu Komutanlığı görevine devam" şeklinde tekrar görevlendirildiği aktarılan iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Şüpheli Adem Huduti'nin Yurtta Sulh Konseyi tarafından yayınlanan mesaj formunda 'Görevine devam' şeklinde görevlendirdiği, şüphelinin darbe teşebbüsüne fiilen katılan personelin kimler olduğunun aydınlığa kavuştuğu ve bu kalkışmanın yasa dışı olduğunu bildiği ve öğrendiği halde söz konusu personelin etkisiz hale getirilmesi için imkan ve şartlar birkaç defa oluşmasına rağmen, bu hususta zamanında ve etkin karar vermemesi neticesinde darbe teşebbüsünde bulunanların ele geçirilme sürecinin uzamasına neden olduğu hatta daha öncesinde güvenlik kuvvetlerince İnönü Kışlası'ndaki darbecilerin yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi için operasyon yapılmasını sürekli engellediği, darbe girişiminin hemen akabinde 1. ve 3. Ordu komutanları ile bir kısım kolordu komutanlarının bu darbe girişimine karşı milletin ve devletin yanında oldukları yönündeki basın açıklamalarının televizyonda yayınlanması, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın, bu girişimin bir darbe olduğunu basın yoluyla canlı yayında milletle paylaşmasına rağmen, gecenin ilerleyen saatlerine kadar şüphelinin herhangi bir açıklamada bulunmadığı anlaşılmıştır."

İddianamede, şüphelilerin, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan da 15 yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.