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Eşiyle tartıştı, hap içerek intihar etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, iddiaya göre eşiyle tartıştıktan sonra çok sayıda hap içerek intihar girişiminde bulunan Veysel Ö

23 Şubat 2018 21:12

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde, iddiaya göre eşiyle tartıştıktan sonra çok sayıda hap içerek intihar girişiminde bulunan Veysel Ö. (55), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olay dün saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. 3 çocuk babası inşaat işçisi Veysel Ö., iddiaya göre eşiyle tartıştı. Tartışmanın ardından yan odaya geçen Veysel Ö., çok sayıda hap içerek intihar girişiminde bulundu. Yakınları tarafından yarı baygın halde bulunan Veysel Ö., ambulansla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Veysel Ö., doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Veysel Ö.\'nün ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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