Eşitlik İçin Kadın Platformu'ndan Afganistan'daki kadınlar için toplantı; "Taliban'ı ve onu tanıyanları tanımıyoruz"

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesiyle, ülkedeki kadınlar ve kız çocuklarının durumu üzerine düzenlediği toplantıda,“küresel bir kadın dayanışması” örgütlemenin aciliyeti konusunda fikir birliğine varıldı. Toplantıda "Taliban'ı ve onları tanıyanları tanımıyoruz" mesajı verildi.

Toplantıda Afganistan halkını ve özellikle kadın ve çocukları Taliban’la başbaşa bırakan ülkelerin de "Taliban’dan farksız olduğu ve protesto edilmesi gerektiği" dile getirildi. Kadınların hayatı ve geleceklerinin Taliban’a teslim edilmesi baraj kapaklarının açılmasına benzetildi ve “Hepimizin kaderi birbirine bağlı. Orada Afgan kadınlara yapılanlar bütün dünya kadınlarının kazanılmış haklarını etkileyecek” görüşü dile getirildi. “Hiçbir ülke Taliban yönetimini tanımamalı” denildi.

Eşitlik İçin Kadın Platformu’nun 19 Ağustos 2021’de (dün) düzenlediği, Afgan Kadınlarla Dayanışmanın Yolları’nın konuşulduğu çevrimiçi toplantıya, ABD’den Kanada’ya, Hindistan’dan İran’a, Brezilya’dan Almanya’ya, Türkiye'den Afganistan’a 300’ü aşkın feminist, aktivist ve gazeteci katıldı. Toplantıda, küresel düzeyde bir dayanışma örgütlemek için toplantılara devam etme kararı alındı.

Hindistan’da örgütlü Jagori Grameen’in kurucusu Abha Bhaiya ve Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Dr. Zakira Hekmat’ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda Amerikalı feminist, sanatçı Eve Ensler, Birleşmiş Milletler Kadına Şiddet eski Özel Raportörü Prof. Dr. Yakın Ertürk ve Afganistan’dan birkaç gün önce çıkabilen feminist aktivist Najia da söz aldı. Özlem Altıok ve Zelal Ayman’ın kolaylaştırıcı olduğu çevrimiçi toplantı iki saat sürdü.

"Taliban’ı kınarken ABD ve tüm müttefiklerini de kınamamız gerekiyor"

Toplantıdaki ilk konuşmacı Abha Bhaiya, Afganistan’daki güncel durumu değerlendirerek, “ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi planlıydı. Çeşitli görüşmeler yaptılar. Afgan halkının kaderini, özgürlüğünü, kadınların ve çocukların özgürlüğünü Taliban’a terk ettiler. Bu noktada etik olmayan bir ideoloji var hepimiz biliyoruz. Din adına hukuksuzca silah kullanıyorlar… İnsanlar mücadele ediyorlar biz de onlarla birlikte olmalıyız” dedi. Bhaiya, 23 Ağustos’ta Hindistan’da Afganistan için büyük bir protesto eylemi gerçekleştireceklerini belirterek “Dayanışma içinde olmamız ve şeytana şeytan dememiz lazım. Taliban’ı kınarken ABD ve tüm müttefiklerini de kınamamız gerekiyor” dedi.

İkinci konuşmacı Zakira Hekmat ise, Afganistan’da yıllar önce okuduğu ilkokulun Taliban tarafından ateşe verildiğini söyledi. “Babam hiç barış yüzü görmedi, ben görmedim, çocuğum da görmüyor. Nesillerden nesile biz savaş mağduruyuz” diyen Hekmat, Afganistan’da insanların kuşaklar boyu barış yüzü görmediğini vurguladı.

Toplantıda "Taliban’ı tanımıyoruz, Taliban’ı tanıyanı da tanımıyoruz” mesajı verildi.

Toplantıda çeşitli konuşmacılarca 20 yıl sonra ülke yönetimine el koyan; kadınların işe ve okula gitmesini yasaklayan Taliban yönetiminde başta kadın ve kız çocuklarının yaşam ve özgürlüklerinin tehlike altında olduğu ifade edildi. Haber alınamayan ve yaşamlarından endişe edilen kadın aktivistler gündeme geldi.