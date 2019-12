'Esirimizin doğum gününü pastayla kutluyoruz'

İsrail'in Ahmedinejad planı

Suriye'den barış teklifi

Gazze'de iki yıldan fazla süredir tutulan İsrailli asker Gilad Şalit'in sanıldığı gibi yer altında bir sığınakta olmadığını bildiren İslam Ordusu, Şalit'in doğum gününü, parti vererek, mumlar ve pastalarla kutladıklarını belirtti. İsrail basını, Londra'da yayımlanan Sunday Times gazetesinin Şalit'in durumuyla ilgili haberini sayfalarına taşıdı.Habere göre, Haziran 2006'da, İsrail ile Gazze Sınırı arasındaki bölgede, Gazze'deki 3 militan grubun ortaklaşa düzenlediği baskınla kaçırılan Gilad Şalit'le ilgili konuşan İslam Ordusu üyelerinden ve Gazze'deki geniş silahlı ailelerden Doğmuş ailesi mensubu Ebu Hattab Doğmuş, "Gilad Şalit, adeta cennette yaşıyor" dedi.Ebu Hattab, Gilad Şalit'in bubi tuzaklı bir yer altı hücresinde tutulduğuna ilişkin yapılan açıklamaları da reddetti. Şalit'in her zaman kapalı bir yerde tutulmadığını, bunun sağlık açısından doğru olmadığını belirten İslam Ordusu üyesi, Ebu Hattab, "Her yıl doğum gününde onun için parti düzenleniyor. Evet...Pasta da var, mumlar da, müzik, her şey..." diye konuştu.28 Ağustosta doğan Şalit 22 yaşında ve kaçırıldıktan sonra 3 doğum gününü Gazze'de geçirdi.Ebu Hattab Doğmuş, El Kaide ile bağlantısı olduğu söylenen İslam Ordusu'nun Şalit'i tuttuğuna ilişkin bir soruya karşılık, Şalit'in grubun elinde olmadığını vurgulayarak, "Onun (Şalit'in) hayatını kontrol eden tek grup (Hamas'ın askeri kanadı) Kassam Tugaylarıdır" dedi.Öte yandan, Hamas'ın üst düzey liderlerinden Mahmud El Zahar, Şalit'in içinde bulunduğu koşullara ilişkin hiçbir fikri olmadığını belirtti. El Zahar, Hamas'ın siyasi veya askeri kanadından kimsenin Şalit'in nerede bulunduğunu bilmediğini de ifade etti ve ekledi:"Sadece onu kaçıran küçük bir grup nerede olduğunu biliyor ve bu konuda çok ketumlar..."İsrail ve Hamas, Mısır'ın arabuluculuğuyla, Gilad Şalit'in serbest bırakılması için uzun süredir dolaylı görüşmeler yürütüyor. Hamas, Şalit karşılığında 1000-1500 kadar Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını talep ediyor. İsrail tarafının ise, bırakmayı kabul ettiği 450 isimle ilgili listeyi hazırladığı belirtilmişti. Ancak, görüşmelerden hala bir sonuç çıkmadı.İsrailli asker Gilad Şalit, 25 Haziran 2006'da İslam Ordusu, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları ve Halk Direniş Komitesi mensuplarınca kaçırılmıştı.İslam Ordusu ile Hamas arasında, İngiliz gazeteci Alan Johnston'un Gazze'de kaçırılmasından sonra gerginlik yaşanmıştı. Hamas geçen yıl İslam Ordusu'nun sözcüsü Ebu Hattab El Makdisi ile birlikte, diğer bazı üyelerini tutuklamış, sonra serbest bırakmıştı. Hamas, halen grubun bazı üyelerini arıyor.