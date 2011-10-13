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Dünya

Esir değişimi Hamas için zafer GAZZE (A.A)

13 Ekim 2011 20:38

-Esir değişimi Hamas için zafer GAZZE (A.A) - 13.10.2011 - Hamas Sözcülerinden Fevzi Barhum, esir değişimi konusunda İsrail'in, Hamas'ın şartlarını kabul etmesinin bir zafer olduğunu söyledi. Barhum, ofisinde AA'ya İsrail ile varılan anlaşmayı değerlendirdi ve İsrail ile esir değişiminin gelecek salı günü başlayabileceğini bildirdi.  Anlaşmadan önce, Almanya, Türkiye, Mısır ve Katar gibi aracı ülkelerle beraber yürütülen zorlu görüşmeler olduğunu kaydeden Barhum, Mısır'da Hüsnü Mübarek rejimimin devrilmesinin ardından, müzakerelerin yeniden gündeme geldiğini anlattı.  İsrail ile doğrudan görüşmediklerini, dolaylı görüşmelerle sonuca varıldığını söyleyen Barhum, anlaşmanın bin 27 Filistinliyi kapsadığını, ilk önce 450 erkek ve 27 kadının serbest bırakılacağını hatırlattı. Hamas lideri Halid Meşal'in anlaşmanın sorunsuz bir şekilde işleme konulması için Kahire'de bulunduğunu vurgulayan Barhum, Mısırlı arabulucularla yapılacak görüşmeler sonucunda prosedürün belirleneceğini ifade etti. Anlaşmaya göre muhtemelen gelecek Salı günü değişimin başlayabileceğini kaydeden Barhum, ancak hala belli detayların Kahire'de tartışıldığını anlattı. Barhum, değişimin Mısır'da mı, Refah kapısında mı yoksa Erez kapısında mı olacağı gibi konuların netleştirilmeye çalışıldığını, Gilad Şalid'in serbest bırakılacağı güne de Kahire'de karar verileceğini belirtti. Serbest bırakılacak bazı kişilerin Filistin'e dönemeyeceği, başka ülkelere gönderileceği yönündeki haberleri doğrulayan Barhum, bu ülkeler arasında Türkiye'nin olup olmadığını ise bilmediğini kaydetti.

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