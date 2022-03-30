Esir alınmıştı; Ukrayna, teslim olmasını isteyen Rus askerlerine “S**tir git” diyen askere madalya verdi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Yılan Adası’nda Rus askerlerinin saldırısına uğradığı sırada “S**tir git” diye bağırdığı öğrenilen, daha sonra esir takasında serbest kalan Ukraynalı askere madalya verdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Yılan Adası’nda görev yaparken Rus saldırısına uğrayan ve esir alınan asker Roman Hrybov, silahlarının bırakılması istendiği sırada ses kayıtlarına göre “Rus savaş gemisi, s**tir git” diye bağırmıştı.

Teslim olmayı reddeden Yılan Adası’ndaki askerler Rus güçleri tarafından esir alınmıştı.

Adadaki Ukraynalı askerlerin önce saldırı sırasında hayatını kaybettiği belirtilmiş daha sonra esir alındıkları anlaşılmıştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, esir takası kapsamında askerlerin serbest bırakıldığını açıkladı. Bakanlık, Hrybov’un evinde ve güvende olduğunu, davranışları için madalya verildiğini açıkladı.