Eşinin yanındaki adamı bıçaklayarak öldüren, eşini de yaralayan zanlı tutuklandı

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR\'da eşi B.A.\'nın yanındaki Mahmut Çütçü\'yü bıçakla öldüren, eşini de yaralayan M.A., “Kasten öldürme\" suçundan tutuklandı.

Dün Üsküdar\'da evinde eşi B.A.\'nın yanındaki Mahmut Çütçü\'yü bıçakla öldüren, eşini de yaralayan M.A., emniyet işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarıldı.

M.A., soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi.

KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

M.A.\'nın mahkemedeki sorgusunda, olay günü öğle saatlerinde üstünü değiştirmek için arkadaşı Ç.T. ile birlikte evine gittiğini, eşinin kapıyı açtığını, üç yaşındaki kızının evde bir adam olduğunu kendisine söylediğini, arama sonucu adamı ardiye denilen yerde bulduğunu söylediği öğrenildi. Adamla tartıştığını, kendisini korumak amacıyla mutfaktan bıçak aldığını, bıçağı birkaç kez sağa sola salladıktan sonra olay yerinden ayrıldığını, bir süre sonra polisi aradığını söylediği öğrenildi. M.A., eşi B.A.\'yı bıçakla yaraladığı iddiasını ise kabul etmedi. Mahkeme, sorgusunun ardından M.A.\'yı “Kasten adam öldürme\" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

M.A.\'nın yanında bulunan arkadaşı Ç.T. ise savcılık sorgusunun ardandan serbest bırakıldı.

YARALI B.A. HASTANEDE İFADE VERDİ

M.A.\'nin eşi B.A. ise hastanede polise verdiği ifadede, gönül ilişkisi yaşadığı Mahmut Çütçü ile evde iken eşinin geldiğini, ikisini gördüğünü, mutfaktan aldığı bıçakla kendisi ve Mahmut Çütçü\'yü yaraladığını, yanında bulunan arkadaşı Ç.T.\'nin ise eşini durdurmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

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