Eşinin vergi borcu Yunan bakanı istifaya götürdü

T24 - Yunanistan, tam ülke için kritik önemi olan 14.5 milyar euro’luk yardımın gelmesini beklerken “Turizm Tanrıçası” Angela Gereku’nun kocasının vergi kaçırdığı ortaya çıktığı için istifa etmesinin şokunu yaşıyor.



Reuters haber ajansı, hükümetin vergi kaçakçılığına savaş açtığı bir dönemde gelen istifanın Başbakan Yorgo Papandreu için utanç verici olduğunu yazdı. Dün To Vima gazetesi de “Angela kasırgası hükümeti vurdu” başlığıyla haberi duyurdu. Ta Nea ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan eski film yıldızı ve manken Angela Gereku’nun diğer bürokratlara gözdağı vermek için günah keçisi yapıldığını savundu.



Önceki gün Gereku’nun kocası eski şarkıcı Tolis Voskopulos’un 17 yıldır vergi borcunu ödemediği ve devletin alacağının 5.5 milyon euro’ya ulaştığı haberi basına yansımıştı. Gereku, haberin duyulduğu gün istifasını sundu. 1996 yılında Playboy dergisine verdiği pozlarla gündeme gelen Gereku’nun görevinden ayrılması tam turizm sezonunun hareketlenmeye başladığı bir döneme denk geldi.





14.5 milyar euro hesapta



Gereku skandalına rağmen Yunanistan, AB’den beklediği fonu dün almayı başardı. Bugün 8.5 milyar euro’luk borcunun vadesi dolan Yunanistan’a, 14.5 milyar euro’luk yardımın ulaştığı açıklandı. Uluslararası Para Fonu (IMF) geçen hafta Yunanistan’a 5.5 milyar euro kredi sağlamıştı. Yunan medyası, yardımın bu sabah saatlerinde ulaştığını duyururken ikinci taksidinin ağustosta beklendiğini belirtti.





