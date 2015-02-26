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Eşinin telefon mesajlarını görmesi üzerine korkup köprüden atladı

E. Y. olay yerinde hayatını kaybetti

26 Şubat 2015 13:44

Karabük’ün Safranbolu İlçesi’nde, cep telefonunda başka bir erkeğe yazdığı mesajlarını gören eşinden korkup kaçan 23 yaşındaki E. Y., koştu, otostop çekti, 5 km yol gitti, araçtan indi ve üst geçitten atladı. Yoldan geçen bir otomobilinin çarptığı genç kadın olay yerinde öldü.

Bülent Diktepe’nin DHA’da yer alan haberine göre, olay, dün akşam saatlerinde Safranbolu’da meydana geldi. A.Y., iddiaya göre 5 yıllık eşi E Y'nin cep telefonundan başka bir erkeğe yazdığı mesajlarını gördü. A.Y., eşinin ağabeyini arayıp gördüklerini anlatıp, konuşmak için buluşmaya karar verdiler. Bu sırada eşinin mesajlarını gördüğünü ve ağabeyine anlattığını öğrenen E. Y., evden kaçtı. Genç kadın, otostop çekerek bindiği araçtan yaklaşık 5 kilometre sonra Karabük-Safranbolu çevreyolunda indi. E. Y., daha sonra Beşbinevler ile 100’ncü Yıl Mahalleleri’ni birbirine bağlayan üst geçide çıktı. 

Görgü tanıklarının ifadesine göre E. Y., telefonla bir kişiyle görüştükten sonra üst geçitten atladı. Asfalta düşen E. Y.’ye, A.K.’nin kullandığı 16 DJ 258 plakalı otomobil çarptı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, yolu ulaşıma kapatarak önlem aldı. E. Y'nin yakınları ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirdi. E. Y'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemeden sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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