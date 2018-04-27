Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Gülay K. (58), emekli polis memuru eşinin tabancasıyla intihar etti.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Dedeler Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan çocuklar, elektrik trafosu arkasında kanlar içinde yatan kadını gördü. Çocuklar hemen yakınlardaki sitenin güvenlik görevlisinin yanına giderek durumu anlattı. Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 3 çocuk annesi Gülay K.\'nin öldüğünü tespit etti. Yanında tabanca bulunan kadının cep telefonundan, eşi Yusuf K.\'ye ulaşıldı. Olay yerine gelen Yusuf K., eşini teşhis etti. Gülay K.\'nin, 15 yıl önce polislikten emekli olduğu öğrenilen eşinin tabancasını evden alarak intihar ettiği belirtildi. Yusuf K. de polise verdiği ifadesinde, eşinin zaman zaman psikolojik sıkıntılar yaşadığını bu nedenle de ilaç kullandığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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