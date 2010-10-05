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Yaşam

Eşinin öldüğünü sanıp intihar etti

Tabancadan çıkan kurşun, karşısında duran hemşire eşi Cevriye Yerlikaya’yı (29) yaraladı, o ise öldü sandı...

05 Ekim 2010 03:00

T24 - Gölcük’te Donanma Komutanlığı’nda görevli Aststubay Başçavuş Suat Yerlikaya (31), iddiaya göre evinde tabancasını temizlerken yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tabancadan çıkan kurşun, karşısında duran hemşire eşi Cevriye Yerlikaya’yı (29) yaraladı. 

Eşinin öldüğünü sanıp intihar etti

Kurşunun kulağının altından girip çene kemiğini parçalayarak dışarı çıkmasıyla eşinin kanlar içinde yere yığıldığını gören Suat Yertikaya, şoka girdi. Eşinin öldüğünü sanan Suat Yerlikaya, bu kez tabancayı kendi şakağına dayayarak ateşledi. Astsubay Yerlikaya oyay yerinde hayatını kaybederken, Cevriye Yerlikaya Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındı.  Genç kadının hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

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