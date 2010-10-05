Eşinin öldüğünü sanıp intihar etti

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Kurşunun kulağının altından girip çene kemiğini parçalayarak dışarı çıkmasıyla eşinin kanlar içinde yere yığıldığını gören Suat Yertikaya, şoka girdi. Eşinin öldüğünü sanan Suat Yerlikaya, bu kez tabancayı kendi şakağına dayayarak ateşledi. Astsubay Yerlikaya oyay yerinde hayatını kaybederken, Cevriye Yerlikaya Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındı. Genç kadının hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.