Eşinin kemiklerini kıran doktora 'takdir' ve 'tahrik' indirimi; hapse girmeyecek

Ankara'da, kendisi gibi doktor olan eşi Filiz Y.K'yi darp ederek yüzündeki kemikleri kıran İ.K'ya, "haksız tahrik" ve "takdir indirim" uygulanıp 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Ankara'da bir hastanede doktor olarak görev yapan Filiz Y.K, meslektaşı ve 5 yıllık eşi İ.K'nın kendisini darbettiği ve şiddet uyguladığı iddiasıyla 29 Nisan'da Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Filiz Y.K, savcılık ifadesinde, şiddet olayının 3 saat sürdüğünü, İ.K'nın mutfaktan aldığı bıçakla 'Öldüreceğim, seni yaşatmayacağım' dediğini söyledi. İ.K. ise "Ben de can havliyle kendisine bir kez vurdum. Aramızda karşılıklı arbede yaşandı" beyanında bulundu.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, İ.K hakkında "hakaret", "kasten yaralama" ve "silahlı tehdit" suçlarından iddianame hazırladı.

Ankara Batı 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, Filiz Y.K, eşinin kendisine şiddet uyguladığının, yüzünde kırıklar olduğunun Adli Tıp raporuyla sabit olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık İ.K, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek eşinin de kendisini darbettiğini ileri sürdü ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme "takdir indirim" uyguladı

Kararını açıklayan mahkeme, İ.K'nın, eşini kasten yaraladığının sabit olduğu ve bu eylem sonucunda müştekinin vücudunda kemik kırığı meydana geldiği belirterek sanığa, İ.K'ya 1 yıl 9 ay 18 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme, doktor İ.K'nın cezasını "haksız tahrik" 1 yıl 4 ay 6 güne düşürdü.

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkilerini de dikkate alan mahkeme, "takdir indirimi" uygulayarak cezayı 1 yıl 1 ay 15 güne indirdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.